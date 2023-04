Řada POCO F5 se chystá na globální debut

Oba telefony dostanou super výkon

S největší pravděpodobností ale nepůjde o úplné novinky

Společnost Xiaomi chystá představení řady POCO F5, která bude vynikat mezi poměrem cena/výkon. Před nějakým časem jsme vás informovali o Pro verzi, která by měla nabídnout mimo jiné čipset Snapdragon 8+ Gen1 a půjde prý o přeznačené Redmi K60. To se už nějakou dobu prodává v Číně. Včera se na internetu objevily informace také o základním POCO F5.

Základní POCO F5 nabídne čipset Snapdragon 7+ Gen2 v kombinaci s 12 GB RAM, což potvrdil také oficiální účet Snapdragonu na svém Twitteru. Dle firmy má novinka nabídnout oproti Snapdragonu 7 Gen1 až o 50 % vyšší výkon, o 13 % lepší energetickou efektivitu a dvojnásobný výkon strojového učení.

Mimochodem se spekuluje také o tom, že bude POCO F5 přeznačené Redmi Note 12 Turbo, které se nabízí pouze v Číně, což by nás asi extra nepřekvapilo. To by znamenalo, že se můžeme těšit na 6,67palcový 12bitový OLED panel s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí, 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3 a špičkovým jasem až 1000 nitů, 5000mAh baterii s podporou 67W nabíjení nebo 64Mpx hlavní snímač. Pokud se o něm chcete dozvědět více informací, mrkněte do našeho původního článku.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Máte zkušenosti s telefony POCO?

Zdroj: mysmartprice.com