Společnost Xiaomi má v plánu do konce tohoto měsíce uvést na trh novou řadu telefonů Poco F5 a nyní můžeme na vlastní oči vidět jednoho z členů, konkrétně Poco F5 Pro. To se nápadně podobá telefonu Redmi K60, který se odhalil už v prosinci, ale tradičně jen v Číně. Dá se tedy očekávat, že půjde pouze o přeznačený model určený pro Evropu. To ale není nutně špatně. Pokud se Xiaomi podaří dobře nastavit cenu, může jít o velice konkurenceschopný kousek.

Telefon má dlouhý obdélníkový modul fotoaparátů ve stylu starších vlajek od Huawei a nacházejí se v něm tři snímače. Tím hlavní má být Omnivision OV64B s optickou stabilizací (ten jsme mohli vidět už loni v POCO F4), nebude chybět 8Mpx ultrašíro a 2Mpx makro kamerka. Počítat můžeme také s 6,67palcovým AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1400 nitů. Samozřejmostí bude čtečka otisků prstů přímo pod ním.

A výkon? Ten má dostat na starost Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. O něj tedy rozhodně nebude nouze. Dostatečnou výdrž pak zajistí 5500mAh baterie s podporou 67W kabelového a 30W bezdrátového nabíjení. K představení by mělo dojít ještě v dubnu.

Jak se těšíte na nové POCO F5 Pro?

Zdroj: gizmochina.com