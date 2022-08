Společnost Xiaomi nám v červnu ukázala překvapivě dva velice podobné telefony POCO F4 a POCO X4 Pro. Mobily jsou si tak hrozně moc blízké, že recenzovat oba dva by bylo docela zbytečné. Stojí totiž téměř stejně, byly uvedeny na trh ve stejný den, mají totožné fotoaparáty i systém. Proto nám přijde zajímavější si oba dva telefony porovnat a na závěr zhodnotit, který z nich je lepší a zda alespoň jeden stojí za úvahu.

Obsah recenze POCO F4 a POCO X4 GT

Kvalita zpracování a rozměry

Přestože jsou si oba mobily poměrně blízké, jejich zpracování je diametrálně odlišné, ať se bavíme o použitých materiálech, designu či odolnosti. Model X4 GT je o něco užší, za to však o více než milimetr tlustší. Že byste si jednoho z údajů všimli na první pohled se říct nedá a telefony se drží v ruce podobně. V obou případech můžeme počítat s plastovým rámečkem, který je ale udělaný překvapivě dobře a trochu se snaží působit jako hliník.

Přední strana i rámečky tedy vypadají téměř stejně, až na odlišné průduchy reproduktorů. Kde je tedy ten avizovaný rozdíl? Vzadu. Zatímco levnější POCO X4 GT sází na plastová záda, u POCO F4 jsou tvořena z lesklého skla, což sice vypadá dobře, ale praktičnost není nejlepší. Pokud vám vadí otisky prstů, budete muset sáhnout po pouzdru, které je naštěstí v balení, nebo nosit v kapse nějaký hadřík.

Zcela odlišné je také uspořádání fotoaparátů i jejich modul. Více nám padl do oka ten u F4, který vypadá více futuristicky. Na druhou stranu POCO X4 GT sází na minimalismus a pokud jej budete mít v pouzdře, možná se od známých dočkáte otázky “To je OnePlus Nord 2?”, kterému se mobil právě díky modulu foťáků dosti podobá. Hovoříme z vlastní zkušenosti. Oficiální IP certifikací se chlubí jen dražší POCO F4, avšak jde o základní IP53, takže to nevidíme jako nějakou extra výhodu.

Stereo reproduktory obou mobilů jsou pak téměř stejné až na to, že u POCO X4 GT mají o něco výraznější basy. Nejde ale o nic, co by vás praštilo do ucha. Na svou cenu jsou poměrně dobré a potěší také fakt, že ani na maximální hlasitost nikterak nechrastí. Čtečka otisků prstů je v obou telefonech na boku v zapínacím tlačítku a nemáme ji příliš co vytknout. Tyto čtečky má Xiaomi zvládnuté perfektně. Reagují rychle a přesně a to i v případech, kdy máte špinavé prsty.



POCO F4 a X4 GT displej

Dvojice POCO telefonů se dále liší v použitém displeji. Zatímco levnější X4 GT rozhýbe rychlý 6,6palcový IPS LCD displej s rozlišením 2460 x 1080 pixelů, 144Hz obnovovací frekvencí, podporou HDR10 a Dolby Vision, dražší POCO F4 se chlubí 6,67palcovým AMOLED displejem s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí, podporou HDR10+ a rovněž Dolby Vision.

Právě použitý IPS displej je hlavním kamenem úrazu levnějšího POCO X4 GT. Leckdo bude namítat, že IPS displeje jsou super, s čímž souhlasíme jen částečně. Mají totiž více nevýhod, než výhod. Jen málo výrobců sáhne v podobné ceně po LCD displeji a Xiaomi se to podle nás v tomto případě nevyplatilo. Je sice o něco rychlejší, avšak rozdíl mezi 144 a 120 Hz frekvencí nemáte šanci poznat, za to však nemá tak kontrastní barvy a skvělou černou.

Bavit bychom se mohli také o svítivosti, která je zejména v těchto letních měsících důležitá. Maximální jas 500 nitů je oproti 950 nitům, které nabízí AMOLED panel u POCO F4 sakra znát a zatímco u prvního zmíněného jsme si kolikrát museli stoupnout do stínu, nebo jej rukou zakrýt, abychom si mohli přečíst alespoň SMS zprávu, AMOLED panel nám poskytl takovou svítivost, abychom vše přečetli i na přímém slunci. Zkrátka chceme říct, že bychom v telefonu za téměř 10 000 korun chtěli vidět spíše AMOLED technologii.



Hardware a výkon obou čipů

Abychom trochu vykompenzovali kritiku levnějšího POCO X4 GT, teď jej budeme chvilku opěvovat. Je k tomu totiž dobrý důvod. Pod kapotou levnějšího kousku paradoxně tiká mnohem lepší a modernější čipset MediaTek Dimensity 8100, který jsme si tak oblíbili třeba v realme GT Neo 3. V našem testu si v benchmarku Geekbench 5 odnesl skóre 917 bodů na jedno jádro a 3567 bodů v multijádrovém testu.

V dané cenové kategorii jde o vskutku působivý výsledek, který překonává jak loňský Exynos 2100 tikající v Galaxy S21 Ultra, tak třeba i Google Tensor. Pokud se bavíme o výkonu na všechna jádra, tak je čipset schopen se vyrovnat a v některých případech i překonat Snapdragon 8 Gen1, tedy donedávna to nejlepší, co dokázal Qualcomm nabídnout. Poměr cena/výkon je tedy u levnějšího z dvojice velmi zajímavý.

POCO F4 nabízí osvědčený Snapdragon 870, který vám rovněž ostudu neudělá. Na jedno jádra si vysloužil skóre 970 bodů, ve vícejádrovém testu dosáhl na 3096 bodů. V praxi jsme výkon obou mobilů příliš nepoznali a to ani při hraní her, avšak POCO X4 GT topí znatelně méně, což je dáno zřejmě novější architekturou použitého čipu.



Android 12 a MIUI 13

POCO F4 i POCO X4 GT se chlubí nadstavbou MIUI 13, která je postavená okolo systému Android 12. V podstatě jí až na některé strojové překlady v nastavení, absenci některých funkcí jako třeba Dynamic Color nebo velkému množství předinstalovaných aplikací nemáme moc co vytknout. Běží příkladně plynule, má parádní animace a je perfektně odladěná, díky čemuž budete mít pocit, že v ruce držíte vlajkové telefony.

Někomu nemusí vyhovovat vyvolávání notifikačního a ovládacího centra, které se podobá iOS, ale to má Xiaomi u MIUI 14 zcela přepracovat. Stejně tak počítejte s barevnějšími ikonkami i tapetami, na což jsme ale u čínských výrobců zvyklí.



Výdrž baterie

Výdrž baterie obou mobilů je velice podobná a to i přesto, že se jejich kapacity liší. Prémiovější POCO F4 nabízí 4500mAh baterii, zatímco POCO X4 GT dokonce 5080mAh. Obě dvě pak podporují 67W nabíjení a to pomocí přiloženého adaptéru v balení, což vždy chválíme. Výdrž nám v obou případech přišla o něco lepší, než u POCO F4 GT, který jsme recenzovali před několika týdny. I s náročnějším dnem si poradí mobily dobře a pokud budete používat mobil tak jako my, což je používání Google aplikací, občasné brouzdání sociálními sítěmi nebo procházení webu, dostanete se i na den a půl. To je fajn.



Stejné fotoaparáty? Nikoliv!

Oba dva telefony se na papíře chlubí téměř stejnou fotovýbavou a to sice 8Mpx ultraširokým a 2Mpx makro senzorem. Hlavní fotoaparát má v obou případech rozlišení 64 Mpx, avšak narážíme zde na další paradox. Levnější X4 GT má novější snímač, za to však nemá na rozdíl od F4 optickou stabilizaci. Přesto jsme od obou mobilů čekali stejné, nebo minimálně hodně podobné fotky. Krutě jsme se mýlili.

Nedokážeme přesně určit, zda fotí nový snímač o tolik lépe, nebo zda za výsledek může výkonnější Dimensity 8100. Pravdou však je, že levnější X4 GT fotí snad ve všech ohledech mnohem, ale mnohem lépe. Ani bychom neřekli, že fotky lezou z podobných telefonů nebo od stejného výrobce.

Hovoříme zejména o barevném podání, ale také ostrosti nebo detailech. Stejně je na tom i ultraširoký snímač, který je totožný, ale produkuje lepší snímky, než u POCO F4.



Cena a dostupnost

POCO X4 GT je k sehnání v jediné 8/256GB verzi za cenu 8990 Kč, zatímco POCO F4 stojí ve stejné variantě o 1000 Kč více.



Závěr hodnocení POCO X4 GT

POCO X4 GT je rozhodně velice zajímavý kousek, který snad sráží jen ten displej, což je však nejdůležitější součást telefonu. Pokud jste v pohodě s IPS panelem a hledáte co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, budete z něj nadšení. Dostanete skvělý výkon, dobře zpracované tělo, solidní hlavní fotoaparát a nadprůměrnou výdrž baterie.

Klady + solidní kvalita zpracování

+ 144 Hz obnovovací frekvence displeje

+ skvělý MediaTek Dimensity 8100

+ rychlé nabíjení a slušná výdrž

+ slušný hlavní fotoaparát

+ dobře odladěná nadstavba MIUI 13

Zápory – absence IP certifikace

– průměrný IPS displej

Závěr hodnocení POCO F4

V konečném výsledku nám POCO X4 GT přijde jako zajímavější volba, než POCO F4. A to i přesto, že je pouze o 1000 Kč levnější. Rozhodně nechceme říct, že jde o špatný mobil, ale v dané cenové kategorii je zkrátka nepříliš zajímavý a má velkou konkurenci. Mobily jako realme GT 2, Xiaomi 11T (Pro) nebo třeba Motorola Moto G200 jsou rozhodně zajímavější snad ve všech směrech.

Klady + netradiční vzhled

+ skvělý 120Hz AMOLED displej

+ rychlé nabíjení a slušná výdrž

+ osvědčený Snapdragon 870

+ dobře odladěná nadstavba MIUI 13

Zápory – pouze IP53 certifikace

– průměrné fotoaparáty

Jaký máte názor na POCO F4 a POCO X4 GT?

Za zapůjčení telefonů děkujeme společnosti Xiaomi.