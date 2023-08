POCO F5 Pro nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem

Většina náročných her na něm frčí přes 60 snímků za sekundu

Osloví také WQHD+ displejem, který je na danou třídu unikát

Mobilní telefony se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. V dnešní době mají telefony hromadu výkonu a to nejen pro střih videa či úpravu fotek, ale také hraní náročných 3D her. Pokud jste vášnivým hráčem a hledáte telefon, který vám nabídne skvělý poměr mezi cenou a výkonem, rozhodně byste na užší seznam měli zařadit POCO F5 Pro. Proč? To si povíme v následujících řádcích.

Řada POCO F byla vždy zaměřena na co nejlepší poměr cena/výkon a jinak tomu není ani u letošního modelu POCO F5 Pro. Jasně, nejde o telefon bez kompromisů, ale to za cenu 11 990 korun (omezená akční cena, standardně vychází na 13 990 korun) zřejmě ani nečekáte. U negativ můžeme rovnou začít, protože jich moc nebude. Telefon nemá prémiové materiály, spokojit se budete muset s plastem, ale to mi při používání nijak extra nevadilo. Zpracování rozhodně není špatné, telefon sice v černé nijak extra nevyniká, ale neurazí. Za další drobný nedostatek považuji absenci velkých složek v MIUI, stejně tak nechápu, proč je Always-On displej omezený pouze na 10 sekund. Ale to není výsada modelu F5 Pro, takhle to mají všechny telefony POCO. Hodí se také zmínit, že telefon dostane pouze 2 roky hlavních Android aktualizací a 3 roky bezpečnostních záplat.

POCO F5 Pro má nejlepší displej své třídy

V úvodu byla řeč o super poměru mezi cenou a výbavou. Můžeme se zastavit u jednoho z klíčových prvků každého telefonu – displeje. POCO F5 Pro totiž disponuje 6,67palcovým AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí, což by nebylo na danou kategorii nic neobvyklého, ale díky rozlišení 3200 x 1440 pixelů (WQHD+) a špičkovému jasu až 1 400 nitů rozhodně vyniká nad konkurencí.

Samozřejmostí je podpora standardů Dolby Vision a HDR10+, potěší také 1920Hz PWM stmívání. Hráče pak nadchne 480Hz vzorkovací frekvence, díky níž je odezva na dotyk takřka nulová. Jde mnohem o lepší údaj, než má hromada jiných a mnohdy i dražších telefonů. Zkrátka lepší displej (nejen na hry) budete za podobnou cenu shánět jen velmi těžko. Zmínit musím také rychlou čtečku otisků prstů.

Výkonu má i přes loňský čipset na rozdávání

Můžeme přejít k výkonu, o který se stará čipset Snapdragon 8+ Gen1, tedy druhý nejvýkonnější čipset od Qualcommu, který pro americkou firmu již vyráběla společnost TSMC, nikoliv Samsung, takže byla vyřešena většina potíží spojena s přehříváním. Mimochodem právě i chlazení se podařilo Xiaomi vyřešit na jedničku. Díky odpařovací komoře LiquidCool 2.0 z nerezové oceli si telefon poradí i s delším hraním těch nejnáročnějších her bez toho, aniž by docházelo k výraznému throttlingu. Jasně, fyzikální zákony nelze popřít a tak se asi po 20 minutách delšího hraní (v mém případě Diabla Immortal) nevyhnete drobnějšímu zahřátí zadní strany, ale nejde o nic hrozného. Teplota se navíc nikterak výrazně nezvyšuje (nikdy nešla nad 42 stupňů Celsia), takže se nemusíte bát toho, že budete mít nějak zvlášť zpocené ruce.

GREAT performance? Gaming test – POCO F5 Pro with Snapdragon 8+ Gen 1

Navíc se telefon hřeje v oblasti fotoaparátu, kde při jeho držení nemám prst. Ukazováček držím asi centimetr pod ním. Nepříliš velké zahřívání má pozitivní dopad i na výdrž 5160mAh baterie. Ve dny, kdy jsem hrál opravdu hodně (asi 2-3 hodiny čistého hraní denně) jsem telefon stejně nemusel až do večera nabíjet, na 67W nabíječku mířil až někdy okolo desáté hodiny.

Celkově hardware odpovídá loňské vlajce. Výkonnému Snapdragonu dopomáhá hned 12 GB operační paměti typu LPDDR5 a 256GB úložiště typu UFS 3.1. Dobře vyladěné MIUI se postará o zážitek snad bez jediného škobrtnutí, hry si pak užijete na maximální možné nastavení, pokud to samotný titul dovoluje. Například již zmíněné Diablo Immortal dovoluje ultra rozlišení jen na iPadech. Jinak jsem ale neměl problém s veškerými extra náročnými tituly jako je Genshin Impact, Black Desert Mobile či Call of Duty. Pouze u prvního zmíněného titulu jsem měl fps na 50, ale to není chyba samotného telefonu, spíš náročnost titulu jako takového a třeba na S23 Ultra, kterou používám běžně jako hlavní mobil není situace jiná, přestože má výkonnější Snapdragon 8 Gen2.

POCO F5 Pro herní testy (FPS měřené po 10 minutách)

Hra Průměrné FPS Diablo Immortal 60 Genshin Impact 54 Call of Duty Mobile 60 PUBG Mobile 85 League of Legends: Wild Rift 118

Režim Game Turbo ocení každý hráč

Stejně jako v ostatních telefonech s MIUI je i zde režim Game Turbo, který umožňuje optimalizovat výkon pro každou hru zvlášť. Můžete si vybrat z různých režimů výkonu, přičemž na obrazovce přesně uvidíte, o kolik snímků si polepšíte. Stejně tak zde můžete pořizovat gameplay záběry nebo měnit váš hlas, klidně třeba na robota.

Chápu, že POCO F5 Pro není nástupcem POCO F4 GT, ale trochu mě mrzí absence fyzických výsuvných triggerů, které byly bezesporu tím nejlepším herním prvkem, který jsem na telefonu kdy měl. Vzhledem k celkové výbavě lze ale pochopit, že Xiaomi muselo někde ušetřit, loňský model byl navíc v době uvedení o 2 tisíce dražší.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Ať pátrám jak chci, za cenu okolo 12 tisíc nemůžu najít telefon s lepším poměrem ceny/výkonu (u her), nepočítám-li samozřejmě nějaký bazar.

Co říkáte na poměr cena/výkon u POCO F5 Pro?

Zdroj: vlastní, Xiaomi