Dva roky staré POCO začíná dostávat HyperOS! Nemáte ho?

HyperOS se začíná dostávat k majitelům POCO F4

Telefon vyšel před necelými dvěma roky jako model střední třídy

Aktualizace by se brzy mohla rozšířit ke všem uživatelům

Xiaomi neustále pracuje na tom, aby se uživatelské prostředí HyperOS, postupně nahrazující dosavadní nadstavbu MIUI, dostalo ke všem podporovaným zařízením. Zatímco v poslední době systém zamířil třeba na vydařené Xiaomi 11T Pro, nyní se možnost aktualizovat naskytla majitelům dva roky starého POCO telefonu, kteří jsou registrovaní jako testeři.

Jak informoval server Gizmochina, POCO F4 z června roku 2022 konečně přechází z Androidu 13 a MIUI 14 na Android 14 a HyperOS. Update je sice zatím dostupný jen pro členy programu Mi Pilot, nicméně uvedení do testovacího kanálu nasvědčuje plánu v dohledné době -rozšířit aktualizaci ke všem uživatelům. Předpokládáme, že pokud na základě zjištěné zpětné vazby nebudou vývojáři muset činit příliš dramatické změny, mohli by HyperOS začít dostávat i běžní uživatelé do pár týdnů.

POCO F4

Update na HyperOS a aktuální verzi operačního systému Android nese označení OS 1.0.1.0.ULMMIXM a jeho velikost činí necelých 5 GB (konkrétně 4,6 GB). Součástí aktualizace je také dubnová sada bezpečnostních záplat.

POCO F4 dokázalo při svém uvedení potěšit kvalitním 6,67palcovým AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, rozlišením 2400×1080 pixelů a peak jasem dosahujícím hodnoty až 1 300 nitů. Chválili jsme také jeho zpracování spolu s příjemnou haptickou odezvou. Zařízení je dále vybaveno 4 500mAh baterií se 67W dobíjením a čipem Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Už máte s HyperOS nějaké zkušenosti?

