Xiaomi se má chystat vypustit do světa další levný smartphone. Tentokrát má být řeč o chytrém telefonu Poco C55. Podobně jako u hned několika dalších smartphonů značky spadající pod Xiaomi se má s vysokou pravděpodobností jednat o přeznačený model původně představený pod jinou značkou tohoto výrobce – Redmi. Dokáže vás oslovit?

Poco C55 alias Redmi 12C?

Zmíněným Redmi, ze kterého má novinka vycházet je cenově dostupné Redmi 12C, o jehož představení jsme vás již informovali. Pokud se tyto informace potvrdí, měl by na trh dorazit smartphone poháněný MediaTekem G85 a 4 až dokonce 6 GB RAM. Úložiště by přitom mělo mít 64, respektive 128 GB. Další specifikace zahrnují IPS displej o úhlopříčce 6,71″ a HD+ rozlišení. Integrovaná 5 000mAh baterie by se ovšem bohužel měla nabíjet skrze již zastaralý microUSB konektor a to patrně pouze 10W výkonem.

Na zádech telefonu by se pak měl objevit 50MPx primární fotoaparát ve společnosti 2MPx senzoru. Selfie kamerka ve výřezu displeje by pak měla disponovat 5MPx snímačem. Oficiální datum představení připravovaného smartphonu zatím není známo, nicméně údajně by nemělo být příliš daleko. Je pak více než pravděpodobné, že Poco C55 zastoupí Redmi 12C na vybraných trzích. Podobně jako Poco C50 alias Redmi A1+.

Stačil by vám podobně vybavený smartphone?

Zdroj: Xiaomiui.net