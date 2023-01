Levněji už to nejde! Xiaomi představilo povědomé Poco C50

Společnost Xiaomi právě představila svůj dosud nejlevnější telefon, Poco C50. Jedná se o základní mobil, který poslouží méně náročným uživatelům. Pokud vám je jeho design povědomý, tak nejste sami. Jedná se totiž v podstatě o převlečené Redmi A1+, které se prodává i u nás v Česku.

Můžeme tedy počítat s 6,52palcovým IPS LCD displejem s rozlišením 1600 x 720 pixelů a 60Hz obnovovací frekvencí. V útrobách tiká čipset MediaTek Helio A22 v kombinaci se 2/3 GB RAM a 32GB úložištěm. To lze navíc rozšířit o microSD kartu. Je tedy zjevné, že nejde o žádnou výkonnou bestii, ba naopak. Proto se firma rozhodla nasadit do telefonu Android 12 ve verzi Go Edition, která je méně náročná na hardware. Samozřejmostí je ale nadstavba MIUI.

Co se týče fotoaparátů, na zadní straně nalezneme hlavní 8Mpx fotoaparát a také těžko použitelný QVGA hloubkový senzor. Potěší však kapacitní čtečka otisků prstů a o videohovory se postará 5Mpx selfie kamerka. Výdrž obstarává 5000mAh baterie s podporou 10W nabíjení. Za základní variantu si firma žádá v Indii 6 499 INR, což je asi 1 800 korun bez daně.

V čem by vás omezoval podobně vybavený telefon?

Zdroj: GSMArena