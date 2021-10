Plovoucí klávesnice v Gboard zkouší nový vzhled. Líbí?

Nový designový styl Material You, do kterého se v posledních týdnech převlékly téměř všechny významné Google aplikace, má před sebou ještě několik nevyřízených poptávek. Jedním z nástrojů, který jím zatím ještě není kompletně pokrytý, je například Gboard, tedy mobilní Google klávesnice. Některé její části už v novém hávu fungují, nicméně ne všechny. Jak se zdá, nyní přišla řada na prvek, který se jmenuje plovoucí klávesnice. Pokud nevíte, o co přesně jde, tak mluvíme o okně, které se nutně nedotýká okrajů displeje a je možné ho pro větší pohodlí přemisťovat.

Gboard - the Google Keyboard Google LLC

Tuto funkci, kterou mají i různé konkurenční nástroje, spustil Google v roce 2018. Od té doby se plovoucí klávesnice po designové stránce téměř neměnila, nyní už jsou ale vizuální zásahy velmi znatelné. Stejně jako v mnoha ostatních případech se Material You postaral o nové zabarvení ploch i tlačítek, zaoblení rohů a dokonce úplně zmizel “křížek” pro posouvání okna. Však se mrkněte do galerie.

Současně s touto změnou Google přepracoval například i rozbalovací nabídky pro okamžité překlady v Gboard a objevila se nová ikonka pro přidávání vlastních pojmů do slovníku.

Jak často využíváte plovoucí klávesnici?

Zdroj: XDA