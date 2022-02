Playstation chystá odpověď na nejlepší zbraň Xboxu. Kolik za ní zaplatíme?

Pokud máte doma konzoli Xbox nebo PC a někdy jste vyzkoušeli službu Game Pass, asi víte v čem spočívá jeho hlavní síla. Za měsíční částku totiž dostáváte přístup ke stovkám velice zajímavých titulů, za které byste jinak museli utrácet tisíce korun. Právě tato služba výrazně pomohla Xboxu v jeho boji s Playstationem, ovšem už několik měsíců víme, že i Sony chystá něco podobného. Nyní unikají informace o údajných cenách. Pojďme se na ně tedy společně mrknout.

Project Spartacus jako odpověď Sony

Jeden z novinářů VentureBeat sdělil, že Project Spartacus, jak firma službu interně označuje bude nabízen ve třech variantách – Essential, Extra a Premium, přičemž za tu základní zaplatíme 10 dolarů měsíčně (asi 220 Kč), za střední cestu 13 dolarů měsíčně (asi 290 Kč) a za tu nejvyšší pak 16 dolarů měsíčně (asi 350 Kč). Zároveň však upozornil na to, že ceny mohou být pouze orientační a do finálního představení možná změní.

PlayStation Plus (PS4 and PS5) March 2022 (PS+)

Zároveň se mu podařilo také zjistit, jaké rozdíly mezi jednotlivými předplatnými budou. Základní verze má být obdobou současného Playstation Plus. To nabízí online hraní her + několik her zdarma každý měsíc. Střední cesta má být pak plnohodnotným konkurentem k Xbox Game Pass a nabídne tak 250-300 her, které si budete moci stáhnout do vaší konzole. Podle dostupných informací má jít o stejné tituly, které nalezneme ve službě Playstation Now.

Poznámka redakce O této službě vás informujeme i z toho důvodu, že Xbox Game Pass nebo třeba Nvidia GeForce Now můžete spustit i na Android zařízení a hrát tak přes cloud AAA hry. Nový vítr by mohlo přinést Sony se svým projektem Spartacus.

Xbox Game Pass – Official Trailer

Ta nejvyšší varianta má pak nabídnout cloudové hraní a klasické hry, které známe z konzolí Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 a také PSP (Playstation Portable).

Jak se na službu těšíte?

Zdroj: AndroidAuthority