Když společnost Sony představovala konzoli Playstation 5, hovořilo se na tiskové konferenci také o podpoře VRR, což je zkratka pro variabilní obnovovací frekvenci. Až dosud ale nebyla tato funkce do konzole přidána, což se ale brzy změní.

Playstation 5 konečně dostává podporu VRR

Variabilní obnovovací frekvenci znají PC a Xbox hráči už několik let. Jde v podstatě o to, že se vám synchronizuje obnovovací frekvence se snímky v dané hře, díky čemuž vám nebude připadat obraz trhaný. Abychom si to vysvětlili na příkladu, pokud budete hrát hru, která běží na 60 snímků za sekundu na 120Hz displeji, bude vám obraz připadat trhanější, než kdyby displej běžel na 60 Hz. S obdobou funkcí přišlo AMD (FreeSync) i Nvidia (G-Sync).

Poznámka redakce O konzolích nové generace vám čas od času napíšeme i z toho důvodu, že je lze naplno využít pomocí vašeho Android mobilu. Propracovaná aplikace Playstation nabízí hned několik skvělých funkcí a přes PS Remote Play si dokonce můžete zahrát jakýkoliv Playstation titul na telefonu.

Spider-Man: Miles Morales – 40 FPS and VRR Update for PS5

Seznam titulů, které budou podporovat VRR okamžitě je poměrně chudý, ale dá se očekávat, že budou další hry přibývat. Zmínit můžeme Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, oba dva díly Spider-Mana, Ratchet & Clank: Rift Apart či Astro’s Playroom. Podpora VRR se ale v případě Sony váže na HDMI 2.1, což je za nás škoda. Konzole od Microsoftu totiž podporují VRR i na displejích, které mají HDMI 2.0. Aktualizace by měla na konzoli Playstation 5 přijít ještě tento týden.

Jak jste zatím spokojeni s Playstationem 5?

Zdroj: Playstation