Není žádným velkým tajemstvím, že Sony chystá další revizi konzole Playstation 5. S největší pravděpodobností dostane označení Slim, stejně jako tomu bylo u předchozích generací konzolí japonské firmy a nyní se na internet dostalo video odhalující design.

Už dle dřívějších úniků a spekulací by mělo tento nový model nabízet tenčí tělo a odpojitelnou diskovou mechaniku. Při pohledu na video nové konzole, která se kódově označuje jako CFI-2016 je ale jasné, že se žádná revoluce, alespoň co se týče designu nekoná. Konzole má být sice o něco tenčí a asi o 5 cm kratší, ale zejména spodní strana vypadá takřka stejně jako dosavadní Playstation 5 s diskovou mechanikou. Tom Henderson, jeden z insiderů tvrdí, že se bude mechanika ke konzoli připojovat skrz USB-C na zadní straně konzole.

Model PS5 Slim by měl přinést rovněž dvojici USB-C na přední straně a zcela nahradit USB-A. A cena? Tu nám nečekaně odhalil Microsoft. Samozřejmě nejde o oficiální potvrzení, ale pouhou domněnku konkurenční společnosti, avšak má jistě své zdroje a hlavně zkušenost v oboru. Dle ní by měla nová konzole stát 399,99 dolarů, což je v přepočtu asi 8 800 korun. Za stejnou cenu lze nyní v USA pořídit Playstation 5 Digital Edition, takže pokud by Sony zvolilo stejnou cenovou politiku, mohla by se u nás novinka prodávat za cenu okolo 10 – 11 tisíc korun.

