Playstation 5 s námi bude v listopadu už tři roky

Dle Microsoftu letos Sony představí novou a tenčí revizi

Ta by měla mít odpojitelnou mechaniku

Možná se vám to nezdá, ale už v listopadu to budou 3 roky, co je s námi konzole Playstation 5. Od té doby Sony žádnou novou konzoli, respektive její revizi neukázalo, nebudeme-li počítat kapesní Project Q, který bude ale spoléhat výhradně na cloudové hraní. Dle konkurenčního Microsoftu by se to ale mohlo letos změnit.

Je pravdou, že ceny Playstationu 5 postupně klesají. Vždyť verzi s mechanikou koupíte dnes v Česku pod 12 tisíc, digitální edici pak okolo 10 tisíc. Microsoft se však domnívá, že Sony letos odhalí Playstation 5 Slim: “PlayStation prodává levnější verzi Digital Edition za 399,99 dolarů a očekává se, že později v tomto roce vydá PlayStation 5 Slim za podobnou cenu,” nechal se slyšet gigant z Redmondu. Dále podotknul, že se připravovaný handheld nebude prodávat za více než 300 dolarů.

Playstation 5 slim!

Dle ostatních spekulací by se měl Playstation 5 Slim standardně nabízet bez mechaniky. Tu bude ale možné dokoupit, abyste případně nebyli vázáni pouze na nákup titulů v Playstation Store.

