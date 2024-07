Kdy dorazí PlayStation 5 Pro? Máme dobré zprávy!

Sony připravuje nabušenou herní konzoli PlayStation 5 Pro

Dle dřívějších úniků by měla dorazit ještě v tomto roce

Letošnímu debutu nasvědčují i nová tvrzení známého insidera

Že Sony usilovně pracuje na nástupci své současné herní konzole, již dlouho není žádným tajemstvím. Úniků týkajících se nabušeného PlayStationu 5 Pro jsme mohli zaznamenat mnoho, přičemž ty asi nejzajímavější z nich se vynořily v letošním roce. Už to samo o sobě nasvědčuje tomu, že se přibližujeme plánovanému vydání. Kdy tedy PS5 Pro dorazí na pulty obchodů?

Dřívější zprávy nasvědčovaly tomu, že PlayStation 5 Pro, který svým hardwarem nabídne hráčům i vývojářům samotných titulů nové možnosti, vyjde ještě během roku 2024. S dobrými zprávami nyní přichází uznávaný insider Tom Henderson (prostřednictvím serveru Insider Gaming), podle něhož se Sony tohoto přibližného termínu drží a patrně jí nestojí v cestě nic, co by mělo zapříčinit odklad.

EXCLUSIVE: More PlayStation 5 Pro Specs Details. What Will The PS5 Pro Have?

Jinými slovy, PlayStation 5 Pro s nejvyšší pravděpodobností vyjde ještě letos, a to nejspíš kolem listopadu (vyplývá to z dokumentace, do které Henderson dříve nahlédnul). Přesné datum debutu stále není známé a k dispozici jej ještě nemají ani vývojáři.

Ti nicméně podle Hendersona mohou do 30. července zažádat o podporu svých her na novější konzoli. Informátor také poznamenal, že všechny tituly vydané po 15. září už budou muset splňovat náležitosti PS5 Pro. To samozřejmě neznamená, že konzole vyjde hned den poté, ale jde o signál, jenž pozitivně nasvědčuje včasnému uvedení na trh.

Co od PlayStationu 5 Pro očekáváte vy?

Zdroj: Insider Gaming