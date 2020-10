Nejnovější Google Pixel 5 se na trhu ještě nestihnul ani ohřát a už jsou tu zprávy o jeho nástupci. Pixel 6 by měl být opravdová vlajková loď se vším co k tomu patří. Google asi připravuje velké překvapení, které jen málokdo čeká. Kdy se nového Pixelu dočkáme a co bude největší inovace?

Letošní telefony Google Pixel postihly problémy ve výrobě způsobené pandemií koronaviru. Přesto Google dokázal na trh doručit velmi dobře hodnocené telefony. V letošní nabídce však chybí skutečná vlajková loď. Nejnovější zpráva od leakera Maxe Weinbacha hovoří o tom, že Google Pixel 6 možná přijde už v březnu 2021. Na rozdíl od skromnějšího Pixelu 5 by se mělo také jednat o skutečnou plně vybavenou vlajkovou loď.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021.

Again, unsubstantiated rumor.

