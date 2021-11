Kvůli telefonům Pixel 6 je v Obchodě Play nová kategorie

Současně s vydáním nového systému Android 12 společnost Google představila také nový Game Mode a Dashboard, tedy vlastní herní prostředí pro co nejefektivnější spouštění her. Po pár týdnech bylo jasné, že tato funkce je zatím exkluzivní pouze pro telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro. A že budeme muset čekat, než se pořádně projeví a případně dostane do dalších přístrojů. Zmíněné telefony a nový režim už ale dělají “pořádky” v Obchodě Play, kde se objevila nová kategorie pro hry.

Někteří uživatelé nových Pixelů si všimli, že oficiální databáze her a aplikací zobrazuje vyfiltrovaný balík nazvaný “Optimized for Pixel 6” (Optimalizováno pro Pixel 6). Jde právě o hry, které splňují požadavky nového režimu a je u nich správně nasazeno potřebné Game Mode API. To nicméně nemá žádné omezení pro kvalitu či výkon, takže se v seznamu objevují AAA tituly i celkem běžné tahovky nebo skákačky. Samotný herní režim má tři módy: Performance pro nejvyšší výkon, Standard se základním nastavením hry a Battery Saver pro úsporu energie.

Zdroj: 9to5