Extrémní spořič baterie z Pixelu 5 přijde i na starší telefony

Dnešní smartphone už toho umí tolik, že je někdy těžké se ve všech těch funkcích vyznat. Přesto nebo možná právě proto zůstává stále velkým tématem výdrž chytrého telefonu na baterii. Google přichází u nových Pixelů s dalším nápadem, jak tento problém řešit. Jakou výdrž bude mít v tomto módu Pixel 5?

Speciální režim pro šetření baterie je už mnoho let součástí řady telefonu. Taková funkce většinou uživateli umožní vymáčknout z baterie několik hodin výdrže navíc. Google teď s představením nových Pixelů jde ještě dál. Nový „Extrémní spořič baterie“ by měl umožnit používat telefon až 48 hodin na jedno nabití. Cena za tuto výdrž bude samozřejmě vysoká. Systém eliminuje většinu aplikací a jejich notifikací. Výrazně podtaktovaný bude také procesor a telefon přestane skenovat okolí pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi. Vypnutí displeje bude nastaveno na 30 sekund.

A productivity power up.

The new #Pixel5G phones feature Extreme Battery Saver to keep your phone going for up to 48 hours: https://t.co/c7Wpm04Sp1#LaunchNightIn pic.twitter.com/Nsck6RxbpL

— Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020