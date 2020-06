Patent ukazuje, jak by mohl vypadat rolovací telefon v podání Samsungu

Od představení a masové výroby ohebných displejů stále čekáme na to, zda se kreativní manipulace s obrazovkami posune na nějakou novou úroveň. Logickým následovníkem by mohlo být jejich rolování či související vysouvání. Několik konceptů jsme už v tomto směru viděli, takže se snad brzy dočkáme. Do stejného vlaku teď naskakuje také jihokorejský Samsung, který si patentoval nové výkresy rolovacího displeje. Už v únoru se v souvislosti s nejúspěšnějším výrobcem telefonů na světě o rolovací obrazovce mluvilo. Tehdy šlo ale o panel kolem chytrého reproduktoru. Tentokrát si Samsung zaregistroval rolovací displej, který je téměř jistě patentovaný pro telefon či tablet. Napovídá to i fakt, že má jít o obrazovku dotykovou.

Koncept v podstatě připomíná papyrus se dvěma madly, jen v horizontální pozici. Displej by se měl odvíjet ze dvou os, které budou na okrajích. Samsung by mohl tento patentovaný rolovací displej použít u mobilu, tabletu nebo i televize. Rozměry u patentového výkresu nejsou, takže se nedá cílový segment odhadovat. Jako u všech patentů nicméně platí, že může jít jen o zabezpečení nápadu ped konkurencí nebo o myšlenku dlouhodobě uloženou do šuplíku. Doufáme ale, že se některý z výrobců skutečně co nejdřív rozhoupe a tuto technologii začne masivně zavádět.

Myslíte, že něco takového skutečně Samsung vyrobí?

Zdroj: aheadlines