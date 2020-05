Patent Galaxy Z Flip 2 odhaluje zadní stranu včetně počtu fotoaparátů

V únoru roku 2021 se od Samsungu pravděpodobně dočkáme společně s představením telefonů Galaxy S21 také uvedení nového ohebného smartphonu. Je veřejným tajemstvím, že půjde o Galaxy Z Flip 2, tedy druhý flexibilní přístroj s horizontálním ohybem ve stylu véčka. Pokud se firma nerozhodne nechat představení opravdu až na příští rok, možná se o novém Flipu dozvíme bližší info už na podzim při uvedení “manažerského” telefonu Note 20. Do doby oficiálního vydání informací ale můžeme pracovat se spekulacemi a uniklými podklady. Mezi ně patří i nedávno zveřejněný patent, který telefonu Samsung Galaxy Z Flip 2 přisuzuje mimo jiné tři fotoaparáty. Výkresy ukázala nizozemská redakce LetsGodigital, která je v tom už expertem. Na základě patentů vytvořila i render.

Patentové dokumenty byly registrovány už v lednu, ale úředně zveřejněny byly až na konci dubna. Jde přitom o dvě samostatné registrace a obsahují dohromady sedm obrázků. Oba návrhy ukazují na tři zadní fotoaparáty, což by byl upgrade o jeden kus oproti prvnímu Flipu. Rozdíl mezi výkresy je v orientaci modulu s čočkami. Zatímco jeden patent Samsung Galaxy Z Flip 2 počítá s vodorovným umístěním podél horní hrany, druhý zase se svislým. V případě využití první varianty by se zmenšil vnější displej. Zatím není jasné, jaká by měla trojkombinace fotoaparátů být. Samsung se ale určitě bude snažit překonat kvalitu prvního Flipu. Ten ve známém DxOMark hodnocení nedopadl moc dobře.

Která varianta asi bude nakonec použita?

Zdroj: LetsGoDigital