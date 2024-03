Partners banka spuštěna! Bude stačit aplikace v telefonu?

Před pár dny byla oficiálně spuštěna Partners banka, klientem se nyní může stát kdokoliv

Banka spoléhá na mobilní aplikaci, s internetovým bankovnictvím se vůbec nepočítá

Konkurence je v České republice značná a vůbec nebude jednoduché uspět

O Partners už někdy slyšel pravděpodobně každý a rozhodně se v tomto článku nechci věnovat finančnímu poradenství. Někdo má zkušenost pozitivní, někdo má naopak zkušenost negativní. Sám osobní zkušenost žádnou nemám, nikdy jsem s žádným finančním poradcem nejednal (ani jsem netoužil se jím stát).

Partners už není jen poradenství. Zmínit můžeme nemovitostní fond Trigea nebo pojišťovnu Simplea, která nabízí životní pojištění. Po několika letech příprav k tomu nyní přibyla Partners banka. Ta nemá klasické pobočky, na spoustu věcí jde úplně jinak.

Stranou dnes necháme jednotlivé účty a služby, které Partners banka nabízí. Nejvíce mě totiž zaujala naprostá absence internetového bankovnictví. V první chvíli pro mě byla nemyslitelná představa, že bych používal banku, která nemá internetové bankovnictví.

Pak jsem ale začal lovit v paměti, kdy jsem naposledy internetové bankovnictví použil. Zase tak dávno to není, banka Trinity ani po letech nenabízí aplikaci pro chytré telefony, tady to prostě bez internetového bankovnictví nejde, jelikož neexistuje jiná cesta, jak svůj účet ovládat. Partners banka naopak nabízí aplikací jak pro Android tak pro telefony Apple.

Už první spuštění může spoustu lidí překvapit. Aplikace nabízí dvě možnosti aktivace, kromě QR kódu od svého poradce to může být rovněž vyfocením dokladu totožnosti. Zajímavé, zvláštní a uvidíme, co na to budou zákazníci. Sázka jen a pouze na mobilní aplikaci je riziko.

Aplikace jsou bezpečnější než SMS…

V posledních letech řada bankovních ústavů úplně vyřadila ověřovací SMS zprávy a nahradily je bankovní aplikace, u dalších institucí sice SMS nadále najdeme, ale kromě starších zákazníků jsou zpoplatněné. Banky klasické textové zprávy nepovažují za bezpečný kanál a mají k tomu své důvody, SMS skutečně nejsou úplně bezpečné.

Na druhou stranu – kdy jste naposledy slyšeli o nějaké krádeži finančních prostředků, ve které by zloději využili zranitelnosti SMS zpráv? Žádný takový případ si v posledních letech nevybavím. Ale to už je na úplně jinou diskuzi (které se v rámci komentářů pod článkem nebráním, ale přímo v článku se tomuto tématu více věnovat nechci).

Mobilní bankovnictví v telefonu používám prakticky neustále, v současnosti aktivně používám dvě banky, v telefonu ale mám z historických důvodů rovněž aplikace dalších dvou. Přesto jsem zvědav, jestli dokáže banka uspět bez klasického internetového bankovnictví. Na stranu druhou – nabídka většiny bank v České republice si je vzájemně docela podobná a bude zajímavé sledovat, jestli bude odlišný přístup nakonec úspěšný.

Dokáže Partners banka uspět pouze s aplikací?

