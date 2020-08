Unikají parametry a vzhled Huawei Enjoy 20 Plus. Co na něj říkáte?

Huawei Enjoy 20 Plus je poměrně očekávaným telefon a nyní unikají parametry i vzhled. Můžeme se těšit na 90 Hz displej, nejnovější EMUI 10.1, podporu 5G sítí, rychlé nabíjení a mnoho dalšího. Pojďme si jej tedy ukázat.

Přední stranu telefonu pokryje 6,63″ LCD panel s Full HD + rozlišením a 90 Hz displejem. Nebude jej narušovat žádný průstřel, jelikož 16 megapixelová selfie kamerka bude vysouvací. O výkon se postará čipset MediaTek MT6853 v kombinaci s 6 či 8 GB RAM. Systémem pak bude Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1. Z úložiště bude na výběr pouze z jedné 128 GB verze. Na zadní straně pak nalezneme tři fotoaparáty s rozlišením 48, 8 a 2 megapixely.

O výdrž baterie se postará 4 200 mAh akumulátor se 40 W nabíjením. Huawei Enjoy 20 Plus bude nabízen celkem ve čtyřech různých variantách a nebude mu chybět podpora 5G sítí. Telefon by měl dorazit do obchodů začátkem září 2020.

Co říkáte na parametry Huawei Enjoy 20 Plus?

Zdroj: gsmarena.com