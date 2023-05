Oura Ring by se mohl naučit bezkontaktní platby

Naznačuje to akvizice firmy Proxy

V tuto chvíli ale není jasné, zda Oura vytvoří vlastní peněženku

Chytré hodinky a fitness náramky jsou dnes poměrně běžným doplňkem, který slouží nejen pro sledování zdravotních a sportovních aktivit, ale také k bezkontaktnímu placení. Nyní by se mohl tento prvek dostat do dalšího druhu nositelné elektroniky, konkrétně do chytrých prstenů Oura.

Minulý týden totiž Oura na svém blogu oficiálně oznámila akvizici firmy Proxy, která se zabývá nejen platbami, ale obecně digitální identitou. To by mohlo naznačovat, že se skutečně v následující generaci dočkáme možnosti placení. Generální ředitel společnosti Oura, Tom Hale, ve svém prohlášení dokonce sdělil: “Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s inovativním týmem společnosti Proxy a rozšířit tak náš dosah na trhu. Tím se nám otevírají nové příležitosti v oblastech jako jsou platby, přístup, zabezpečení, identita a mnoho dalšího.”

Bezkontaktní platby v prstenu by dávaly smysl a teoreticky by Oura Ring mohl podporovat standardy jako Apple Pay či Google Pay, ve hře je ale také vytvoření vlastní platební platformy.

Ocenili byste placení chytrým prstenem?

Zdroj: phonearena.com