Oppo si patentovalo vertikální vysouvací mobil s rolovacím displejem

Čínská společnost Oppo se stejně jako několik konkurentů postavila do řady s vlastním návrhem vysouvacího telefonu s rolovacím displejem. Potvrzuje to nedávný zápis v patentové certifikaci CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Z přiložených obrázků je vidět, že firma zvažuje vyrobit čtvercový telefon, z jehož horní hrany by se měl displej vysouvat a vytvořit tak “tradiční” tvar současných mobilů. Srolovaná část obrazovky by přitom měla být podle všeho ve spodní části přístroje. Patent zobrazující potenciální Oppo telefon s rolovacím displejem počítá evidentně i se zadními fotoaparáty. Ty by se měly dokonce nacházet také na pohyblivé části.

Na bocích zamýšleného telefonu jsou vidět také dvě drážky. Na každé straně na jiném místě, dole a nahoře. Půjde o nějakou variantu tlačítek? Asi ano, jelikož žádná jiná na výkresech vidět nejsou. Stejně jako u ostatních značek a uniklých patentů jsme i v tomto případě zvědaví, jestli dojde z přenosu z papíru do výroby. Zatím jde o pouhý patent, který může obratem skončit v šuplíku. Není vůbec jisté, jestli Oppo tento telefon s rolovacím displejem vyrobí. Nicméně snad nejsme daleko od okamžiku, kdy budou podobné mobily běžně dostupné.

Líbí se vám tento design?

Zdroj: tigermobiles