Brzy by se mohl představit nový vlajkový tablet s Androidem

Vzejde z dílny společnosti Oppo a prý už je skoro hotový

Podle známého insidera dostane Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Čínský výrobce elektroniky Oppo má v přípravě nový tablet vyšší třídy, který potěší náročnější spotřebitele svým výkonným procesorem. Podle nedávných spekulací by se mohlo ve finále jednat o jeden z nejschopnějších Android tabletů na trhu, a pokud se mu dobře nastaví cena, mohl by zavařit třeba nejen Samsungu.

Chystaným zařízením má být Oppo Pad 3, detaily o něm na mikroblogovací platformě Weibo sdílel renomovaný insider Digital Chat Station. Z jeho příspěvku vyplývá, že tablet nabídne čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tedy aktuálně jeden z nejlepších mobilních čipů vůbec.

Oppo Pad 3 by mohl představovat zajímavou konkurenci pro nedávno vydaný Vivo Pad 3 Pro. Ten se také rozhodl dobýt vlajkovou třídu tabletů svým vysokým výkonem, ale za svou zbraň si zvolil procesor MediaTek Dimensity 9300, který zcela vynechává efektivní jádra a spoléhá se pouze na ta výkonná. Snapdragon 8 Gen 3 mezitím disponuje jedním ultra rychlým jádrem Cortex-X4, pěticí výkonných jader Cortex-A720 a dvěma úspornějšími jádry Cortex-A520. Dosahuje přitom maximální frekvence 3,3 GHz.

Oppo Pad 3 je podle insidera téměř hotový, ale kdy přesně se dostane na trh, zatím nevíme. Další specifikace rovněž nebyly prozrazeny, avšak vzhledem k výbavě předchůdce bych osobně počítal se 144Hz displejem, jemuž by tentokrát slušel vyšší jas – 500 nitů není zrovna mnoho. Velikost obrazovky by klidně mohla zůstat na necelých 12 palcích a rozlišení 2000×2800 pixelů asi není nic, kvůli čemu by se člověk měl zlobit.

Uvítali byste další tablet s moderním Snapdragonem v Česku?

Zdroje: Weibo, Gizmochina