Oppo vydalo systém na ochranu dětí proti závislosti na hrách. Hlídá výdaje

Čínská společnost Oppo před pár dny spustila vlastní systém, který lze zařadit do kategorie ochrany duševního zdraví. Do telefonů této značky putuje speciální nástroj, který se bude snažit hlavně mladé lidi udržet před hranicí závislosti na mobilních hrách. Hlídat při tom nebude samotný herní čas, jak by se asi dalo předpokládat, ale výdaje za transakce. Kdokoli, kdo si bude chtít do telefonu od této firmy stáhnout hry, se bude muset zaregistrovat. Použít přitom musí pravé jméno a další úřední údaje. Hlídací nástroj od Oppo pak bude při hraní her dohlížet na limity pro měsíční útraty. Pokud hráč ve své kategorii sumu přeplatí, bude různými způsoby postihován.

Limity na útratu při hraní her v novém Oppo systému podle věku hráčů

0 až 8 let – úplně zakázané transakce

8 až 16 let – maximálně 180 korun jednorázově a celkově 720 korun celkově za měsíc

16 až 18 let – maximálně 360 korun jednorázově a celkově 1440 korun celkově za měsíc

V Číně je aktuálně i přes problémy s koronavirem závislost mladých hráčů na hrách velkým tématem. S přílišným hraním pochopitelně souvisí i nebezpečně jednoduché mikrotransakce, o které se teď Oppo snaží nějak postarat. V tomto ohledu jsou mladiství nejzranitelnějším cílem. Čínská vláda obecně ztěžuje tamním vývojářům i vydávání her.

Mělo by něco podobného fungovat i u nás?

Zdroj: gizmo