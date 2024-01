Oppo Find X7 Ultra představeno! Ohrozí Galaxy S24 Ultra?

Oppo Find X7 Ultra patří k nejlépe vybaveným telefonům současnosti

Uvnitř telefonu najdeme extrémně výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Galaxy S24 Ultra bude představený už za týden, těšíme se na jejich souboj

O příchodu nových vlajkových lodí společnosti Oppo víme už dlouhou dobu, úniky se objevovaly pravidelně. Nejčastěji se v souvislosti s nejvyšším modelem hovořilo o použití nového senzoru Sony LYT-900, který má kvalitu snímků posunout výrazným způsobem kupředu!

Teď už máme za sebou oficiální představení novinek a pozornost zaměříme právě na nejvyšší model, který je Oppo Find X7 Ultra. Ve výbavě ani designu nečekejte žádné kompromisy, díváte se na jeden z nejlépe vybavených telefonů současnosti, který bude důstojným soupeřem pro vlajkové lodě od konkurence. Navíc vypadá krásně!

Telefon nabízí hned tři barevné varianty, vybrat tu nejhezčí nebude jednoduché. Rozměry telefonu jsou 164,3 x 76,2 x 9,5 milimetrů, hmotnost 221 gramů. Potěší certifikace IP68, telefonu nebude vadit voda ani prach. Přední straně dominuje zakřivený displej s úhlopříčkou 6,82 palce a podporou technologie LTPO s proměnlivou frekvencí, rozsah je klasický 1-120 Hz. Technologie ProXDR zajistí působivou kvalitu obrazu při prohlížení fotografií, nechybí zde integrovaná čtečka otisků prstů. Potěší vysoké rozlišení 3168 x 1440 pixelů a maximální jas až 4500 nitů. Díváme se na jeden z nejlepších displejů, ale konkurence v roce 2024 na tom bude podobně.

Telefon je poháněný procesorem Qualcomm Snadpragon 8 Gen 3, nic lepšího v současnosti na trhu dostupné není. Ten je doplněný o 12 respektive 16 GB rychlé operační paměti LPDDR5X, pochvalu zaslouží rovněž rychlé UFS 4.0 úložiště s kapacitou 256 respektive 512 GB. Už z výroby je telefon vybaven operačním systémem Android 14, který je doplněný o vlastní uživatelské rozhraní ColorOS ve stejné verzi. Baterie má kapacitu dnes již průměrných 5000 mAh, 100W nabíjení ale chválím. Telefon navíc podporuje bezdrátové nabíjení poloviční rychlostí a nechybí ani 10W reverzní bezdrátové nabíjení. Radost udělají rovněž stereo reproduktory.

Nejlepší fotoaparát současnosti?

Oppo Find X7 Ultra má nekompromisní fotoaparáty! Na hodnocení kvality fotografií si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale sestava objektivů je působivá. Hlavní senzor je 1palcový Sony LYT-900, který slibuje nejvyšší možnou kvalitu snímků a nemá chybět ani v modelu Xiaomi 14 Ultra. Jeho rozlišení je 50 megapixelů, světelnost f/1,8 a nechybí optická stabilizace obrazu. Doplněný je o dvojici teleobjektivů, které nabízí rozlišení opět 50 megapixelů a 3x respektive 6x přiblížení, ani jednomu nechybí optická stabilizace. Čtvrtým do party je ultraširokoúhlý objektiv Sony LYT-600, počtvrté zde máme rozlišení 50 megapixelů a navíc jej můžete použít pro focení makro snímků od 4 centimetrů.

Sestava je to více než působivá a minimálně na papíře se zdá, že překonat Oppo Find X7 Ultra nebude jednoduché. Ale uvidíme, co dokáží vývojáři ze snímačů dostat, kvalitní hardware je pouze polovina úspěchu. Vlastně to platí pro celý mobilní telefon, při pohledu na specifikace marně hledám nějaké vyloženě slabé místo, přístroje je naplněný moderními mobilními technologiemi až po okraj. Měla by se konkurence bát? Bohužel alespoň prozatím nemusí, Oppo Find X7 Ultra se bude prodávat pouze v Číně a to je veliká škoda. Cena v České republice by nepochybně byla vysoká, ale díváme se na působivý mobilní telefon.

Zdroj: Oppo