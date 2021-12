Už nějaký čas se proslýchá, že Oppo chystá konkurenta pro řadu Samsung Galaxy Z Fold. Není se čemu divit. Ohebné telefony jsou ve světě stále populárnější a tak si chce i tato firma vzít svůj kousek z koláče. Nyní nás láká na model Oppo Find N povedeným teaserem se slibem, že 15. prosince odhalí další podrobnosti.

Teaser nám však dává jasnou představu o tom, jak bude telefon vypadat. V podstatě velice podobně jako Galaxy Z Fold, ale mezi displeji nebude žádná mezera, stejně jako třeba u Huawei Mate X2. Dokonce unikl i výpis z benchmarku Geekbench, který prozrazuje, že bude pod kapotou tikat čipset Qualcomm Snapdragon 888 spolu s 12 GB RAM. Na trhu se ale dost možná objeví i 8GB verze. Po vybalení z krabičky navíc mobil poběží na systému Android 11.

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

Hold. Fold. Enjoy. Repeat.

Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAv

— OPPO (@oppo) December 9, 2021