Tenhle telefon musíte vidět! Oppo F25 Pro 5G je fešák

Na současném trhu najdete tisíce různých telefonů od celé řady známých a neznámých výrobců

Z pohledu designu je to ale často docela nuda, odlišit od sebe jednotlivé telefony není snadné

Výrobci jen málokdy vsadí na zajímavou barevnou kombinaci, černých strojů jsou stovky

Nemusíme chodit moc daleko, stačí se podívat na Samsung Galaxy S24. Ten výrobce nabízí hned v sedmi barevných variantách, najít ale trochu slušnější barevnou kombinaci je téměř nadlidský úkol. Nejhezčí Galaxy S24 si tak člověk nakonec musí vyrobit sám…

Ani u ostatních výrobců ale situace není o moc příznivější, světlou výjimkou bylo v loňském roce Xiaomi, které řadu Xiaomi 13 uvedlo na trh ve velmi atraktivních barvách. Ale pouze v omezené sérii, která se navíc primárně prodávala jen v domovské Číně. Stran barev je to u výrobců velká nuda.

Jedna letošní novinka ale tuhle nudu (alespoň v mých očích) dokázala nabourat. Jedná se o Oppo F25 Pro 5G, z pohledu specifikací relativně nezajímavý telefon nižší střední třídy. Neurazí, nenadchne… Spoléhá na OLED displej s rozlišením 2412 x 1080 pixelů, který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz.

Slušné reakce zajistí procesor MediaTek Dimensity 7050 v kombinaci s 8 GB operační paměti, vnitřní úložiště má kapacitu 128 respektive 256 GB. Baterie má kapacitu necelých 5000 mAh, Hlavní fotoaparát má rozlišení 64 megapixelů, ale chybí mu optická stabilizace obrazu. Další dva snímače s rozlišením 8 respektive 2 megapixely jsou spíše do počtu.

Atraktivní barva pro telefon? Lávově červená je favorit!

Pokud se ale podíváme na design přístroje, je to o něčem jiném. Přesněji řečeno pokud se podíváme na jednu z barevných variant, konkrétně Lava Red. Ano, přesně takhle si představuji atraktivní barevnou variantu, která dokáže zákazníky zaujmout na první pohled. Lávově červený telefon vypadá skvěle a moc mě mrzí, že se pravděpodobně vůbec nedostane do Evropy natož do České republiky. Za rozumnou cenu by Oppo F25 Pro 5G mohlo uspět, zvlášť v takto povedené barvě.

Pokud bych si představil například Samsung Galaxy S24 nebo Xiaomi 14 v barvě Lava Red, byly by výsledkem krásné telefony, které by vypadaly skvěle na první pohled. Chápu a respektuji, že každému z nás se líbí jiné barvy… Ale černých, bílých a šedých mobilních telefonů máme na trhu více než dost a další snad nepotřebujeme.

Líbí se vám Oppo F25 Pro 5G?

Zdroj: oppo