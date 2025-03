Čím se OpenWRT liší od běžného routeru? Povíme vám, proč byste ho měli chtít

Router je ta krabička, kterou máte připojenou do zdířky ve zdi, a která zajišťuje přístup k internetu pro celou vaši domácnost. Zprostředkovává komunikaci jak po kabelovém rozvodu, tak nezřídka funguje jako přístupový bod Wi-Fi. Pod plastovým krytem se schovává malý, ale poměrně výkonný počítač, na kterém běží speciální operační systém.

Pokud se budeme zaobírat routery pro domácí použití, většinou je budete spravovat přes webové rozhraní nebo moderně přes aplikaci v mobilu. Operační systém moderních domácích routerů nabízí přehledné uživatelské rozhraní a různé průvodce, díky nimž dokáže nastavit všechno potřebné i uživatel se základními znalostmi.

OpenWRT je trochu jiné. Zatímco systémy pro běžné routery jsou proprietární (uzavřené), OpenWRT je open source (zdrojové kódy jsou volně dostupné). Navíc se OpenWRT vyvíjí pro mnoho zařízení a při trošce zkušeností můžete systém vašeho routeru zaměnit právě za OpenWRT. Stačí, aby váš router byl na seznamu podporovaného hardwaru.

Všechny operační systémy routerů jsou založené na Linuxu, ale na OpenWRT je to mnohem více znát. OpenWRT má sice grafické uživatelské rozhraní pro běžné uživatele, ale všechny návody na oficiální stránce jsou pro konzoli. Na tu se dostanete použitím SSH, například pomocí aplikace Putty.

Předvedeme si, jak funguje OpenWRT na routeru Linksys WRT 1900ac. Tento router je zajímavý tím, že do něj OpenWRT nemusíte instalovat, je tam už z výroby.

První věcí, kterou mě router překvapil, byla absence jakékoliv Wi-Fi sítě, na kterou bych se mohl připojit. Wi-Fi je totiž ve výchozím stavu zakázaná. Naštěstí mně doma zbyl adaptér USB-C – RJ-45 a tak jsem se mohl k routeru připojit z notebooku přes kabel. Po načtení adresy http://192.168.1.1 se zobrazila uvítací obrazovka systému OpenWRT a vyžadovala nastavení hesla.

Přehled systému

Po přihlášení se zobrazí přehledné zobrazení stavu systému. Vidíme základní informace o hardware i software, přehledně se také zobrazuje, která síťová rozhraní jsou zapojena.

Procesy

Můžete si zobrazit přehled aktivních procesů a můžete s nimi manipulovat. Tolik možností, jak něco rozbít…

Úkoly

Chcete, aby router něco provedl hned po zapnutí, případně chcete nastavit naplánovaný úkol? Není nic snadnějšího, pokud tedy víte, jak na to…

Software a balíčky

Do systému si můžete nainstalovat software. Nabídka je obrovská, a to se díváme jen na oficiální repozitář!

Síťové rozhraní a Wi-Fi

Jak jsem už zmínil, router po prvním startu nemá aktivní Wi-Fi. Vše si musíte sami povolit a nakonfigurovat.

Analýza Wi-Fi kanálů

Systém nabízí přehlednou analýzu zarušení jednotlivých kanálů Wi-Fi. Nemusíte shánět žádný další nástroj.

Přehledy a grafy

Nejnovější verze systému (v době psaní článku je to verze 24.10) umí i další hezké přehledy, tentokrát ve formě živých grafů.

Firewall a pravidla

Nastavení pravidel není rozhodně na jedno – dvě kliknutí myši. Zato ale umožňuje neskutečně detailní nastavení toho, co je a co není povolené.

Podrobně lze také nastavit pravidla pro přidělování IP adres a DNS.

Co se jinam nevešlo

Systém umožňuje takové detaily, jako je konfigurace LED na přední straně panelu. Nebavíme se o tom, jestli mají svítit a jak intenzivně, ale o tom, že mohou reagovat na různé události.

Flashování firmware je ale místem, kde je prostor pro vylepšení. Hledání správného systémového image bylo mírně stresující. Navíc jsem upgradoval z verze 19 na verzi 24, což nešlo napřímo a musel jsem systém chvíli přesvědčovat, aby balíček přijal.

Když se pak neměl k naběhnutí, byla ve mně malá dušička. Naštěstí stačil factory reset a zařízení znovu naběhlo. S tím, že tak velký upgrade nepůjde se zachováním nastavení, jsem počítal.

Pro koho je OpenWRT vhodný

OpenWRT není opravdu pro každého. Předpokládá aspoň mírně pokročilejší znalosti Linuxu a obecně fungování sítí. V běžném routeru kliknete na název hry a router nastaví správně všechna pravidla. Zde musíte vědět, kde je zapojený počítač, na kterém budete hrát, jaké má hra požadavky apod.

Na druhou stranu se jen tak nestane, že necháte povolené něco, co je potenciální riziko. Uživatelsky přívětivé routery někdy proto, aby vše fungovalo, ponechávají otevřená vrátka, která otevřená být nemusí. Zde se router po startu tváří jako nedobytná pevnost. Pokud něco chcete, musíte si to povolit. Odměnou je vám pak zařízení, které dělá přesně to, co chcete.

Jak OpenWRT získat

Představený router Linksys WRT 1900 ac je unikátní tím, že má OpenWRT jako výchozí systém. Do jiných routerů ho musíte instalovat sami. To může znamenat problém, pokud se něco nepovede. Na podobné hrátky se záruka asi vztahovat nebude.

Na webu https://openwrt.org/ najdete vaše zařízení, pokud je podporováno, a stáhnete si image systému. Obecně řečeno jej pak nahrajete, jakoby to byla běžná aktualizace. Pro různé routery se ale může postup lišit, proto si vždy raději pečlivě nastudujte dokumentaci a případně i YouTube videa.

Líbí se vám OpenWRT?

Zdroj: OpenWRT