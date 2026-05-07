Telefon od OpenAI se nakonec představí dříve, tvrdí analytik

Analytik Ming-Chi Kuo posunul odhad zahájení sériové výroby telefonu od OpenAI na první polovinu roku 2027
Zařízení má pohánět zakázkový MediaTek Dimensity 9600 vyrobený 2nm procesem TSMC N2P
Pro roky 2027 a 2028 se dohromady očekává odbyt okolo 30 milionů kusů, což působí dost ambiciózně

Adam Kurfürst Publikováno: 7.5.2026 14:00

Minulý týden jsme vás informovali o plánech OpenAI na uvedení vlastního telefonu sázejícího na AI agenty namísto klasických aplikací, jak je známe dnes. Známý analytik Ming-Chi Kuo zahájení sériové výroby v roce 2028. Podle nového příspěvku téhož analytika bychom se ale nakonec mohli dočkat výrazně dříve, a to už na začátku příštího roku.

Vyrábět se začne už příští rok

Kuo v aktualizované zprávě uvádí, že telefon od OpenAI by mohl vstoupit do sériové výroby už v první polovině roku 2027, tedy zhruba o rok dříve, než se původně spekulovalo. Důvodem zrychlení má být rostoucí trh s AI telefony a plánovaný vstup OpenAI na burzu, k němuž by mělo dojít koncem letoška. Kombinovaný odbyt pro roky 2027 a 2028 analytik odhaduje na 30 milionů kusů. To je hodně optimistická prognóza, zvlášť pro úplně novou značku v telefonním byznysu, a sám Kuo ji podmiňuje hladkým průběhem vývoje.

Vnitřnosti šité na míru pro AI

Po hardwarové stránce by měl být telefon vybaven na zakázku vyrobenou verzí čipsetu MediaTek Dimensity 9600, který se má vyrábět ve druhé polovině letošního roku 2nm procesem TSMC N2P. MediaTek bude podle Kua jediným dodavatelem, takže dříve zmíněná spolupráce s Qualcommem zřejmě padá. Obrazový procesor by měl být upraven pro lepší vnímání reálného světa. Pro zpracovávání AI úloh čipset využije dvě NPU jednotky. Co se pak týče paměti, spolehnout se má na RAM typu LPDDR6 v kombinaci s úložištěm postaveným na standardu UFS 5.0. Jinými slovy půjde o nejmodernější komponenty, jaké budou v té době na trhu.

Dočká se zařízení úspěchu?

I přes urychlení harmonogramu zůstává hlavní otázkou, zda o telefon využívající soubor AI agentů bude skutečně zájem. Pokusů o vytvoření specializovaného AI zařízení už bylo vícero, s tím že většina z nich skončila nevalně – vzpomeňte si třeba na naprostý propadák v podobě Humane AI Pinu. Stejně jako v jeho případě se dozajista najde mnoho nadšenců posedlých fenoménem umělé inteligence, kteří si smartphone z dílny OpenAI pořídí klidně v den uvedení na trh, ale osobně jsem skeptický, zda jich bude tolik, aby se vůbec pokryly náklady na vývoj.

Přemýšleli byste nad telefonem od OpenAI, kdyby skutečně příští rok vyšel?

Zdroje: Ming-Chi Kuo/X, GSMArena, 9to5Google