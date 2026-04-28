OpenAI prý připravuje vlastní telefon se zcela odlišným přístupem. Aplikace nahradí AI agenti

Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 10:00

Myšlenka, že umělá inteligence jednou vytlačí klasický smartphone, se v branži řeší už delší dobu. Šéf značky Nothing Carl Pei na konferenci SXSW prohlásil, že aplikace časem zmizí, a podobně se vyjádřili i tvůrci tzv. vibecodingových nástrojů. Řada výrobců se pak pokusila nahradit chytré telefony jiným gadgetem, například chytrým odznáčkem (Humane AI Pin). OpenAI to ale evidentně vidí jinak – místo toho, aby se telefony pokusila vyměnit za něco úplně jiného, prý chystá vlastní mobil, na němž má AI fungovat jako alternativa k aplikacím. Naznačuje to nejnovější zpráva uznávaného analytika Ming-Chi Kuo. Proud úkolů místo aplikací Čip vlastní výroby a partner od iPhonů Telefon nebude jediný Proud úkolů místo aplikací Klíčovým rysem chystaného telefonu má být zcela odlišný přístup k uživatelskému rozhraní. Kuo popisuje, že úvodní obrazovka by místo mřížky ikon zobrazovala seznam právě probíhajících úkolů, jejichž zpracování by si OpenAI vzala na starost prostřednictvím svých AI agentů. Mohlo by se jednat například o rezervaci letenek, zpracování tržních dat nebo jiné činnosti, které dnes vyžadují manuální klikání ve více aplikacích. OpenAI by díky vlastnímu hardwaru obešla omezení, jež na svých platformách uplatňují Apple s Googlem, a získala by také výrazně širší přístup k uživatelským datům. Kuo upozorňuje, že telefon by musel „neustále rozumět kontextu uživatele", což pravděpodobně znamená nějakou formu always-on funkcionality přímo na úrovni čipsetu. Část úloh má zařízení zvládnout lokálně pomocí menších modelů, náročnější výpočty by putovaly do cloudu. Čip vlastní výroby a partner od iPhonů Na vývoji čipsetu má OpenAI podle analytika spolupracovat s MediaTekem a Qualcommem. Co-designovým a výrobním partnerem byl vybrán Luxshare – tedy společnost, která mimo jiné kompletuje iPhony pro Apple. Kuo dodává, že finální specifikace a dodavatelé komponent by měli být potvrzeni do konce letošního roku nebo nejpozději v prvním čtvrtletí 2027. Sériová výroba je plánovaná až na rok 2028, takže na hotový produkt si fanoušci OpenAI budou muset počkat ještě dva roky. Telefon nebude jediný OpenAI loni odkoupila startup „io" legendárního designéra Jonyho Ivea a Sam Altman tehdy společně s Ivem oznámili záměr vybudovat „rodinu zařízení". Spekuluje se proto i o AI sluchátkách, chytrém reproduktoru s kamerou nebo AI peru. První hardwarový produkt – nejspíše právě sluchátka – by měla firma představit už ve druhé polovině letošního roku. Telefon tak bude jen jedním z dílků většího plánu. Otázkou zůstává, zda mají uživatelé o takový koncept skutečný zájem. Skepse v komunitě je velká – mnozí připomínají neslavně skončený Fire Phone od Amazonu nebo propadák v podobě již zmíněného Humane AI Pinu, jehož myšlenka byla podobně postavená na nahrazení aplikací umělou inteligencí. ChatGPT sice atakuje miliardu týdenních uživatelů, ale ochota veřejnosti vyměnit kvůli AI zaběhlý systém Androidu či iOS bude pravděpodobně mnohem menší. Pořídili byste si telefon bez aplikací, kde by za vás vše obstarávala AI? Zdroje: Ming-Chi Kuo/X, 9to5Google, TechCrunch, GSMArena