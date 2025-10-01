Dokonalé místo pro vymytí mozku? OpenAI představila appku jako TikTok, kde je všechno vytvořeno přes AI Hlavní stránka Zprávičky OpenAI představila mobilní aplikaci Sora, která se nápadně podobá TikToku Veškerý obsah je generovaný prostřednictvím stejnojmenného AI modelu Nezdá se, že by kromě zábavy měla uživateli přinést jakýkoliv hlubší benefit Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 OpenAI oficiálně představila novou aplikaci Sora, která představuje něco jako TikTok, kde je ale kompletně všechen obsah generován umělou inteligencí. Aplikace, dostupná zatím pouze pro iOS, přináší uživatelům možnost tvořit videa z textových promptů (zadání) pomocí čerstvě uvedeného pokročilého modelu Sora 2 a sdílet je v prostředí, které nápadně připomíná populární sociální sítě pro krátká videa. Informace o připravované aplikaci unikly ještě před oficiálním oznámením – magazín WIRED přinesl exkluzivní pohled do zákulisí vývoje a nabídl první podrobnosti o tom, jak bude Sora fungovat. Nyní už je aplikace k dispozici a s ní i oficiální detaily. TikTok, ale všechno je AI Vložte sami sebe do AI videa Sora 2: Co dokáže nový model pro generování videa Čisté vymývání mozku bez přidané hodnoty? (názorové okénko autora) Pohled OpenAI na kritiku aplikace TikTok, ale všechno je AI Aplikace Sora má prakticky identické rozhraní jako TikTok nebo Instagram Reels – najdete zde vertikálně scrollovatelný feed videí, stránku For You s doporučeným obsahem a možnosti reagovat, komentovat a sdílet. Zásadní rozdíl je v tom, že veškerý obsah je generován umělou inteligencí podle textových pokynů uživatelů. Maximální možná délka je přitom značně omezená, podle dostupných informací může mít jedno video nanejvýš 10 sekund. This is the Sora app, powered by Sora 2.Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025 Zatím je aplikace dostupná výhradně pro zařízení s iOS 18.0 a novější, přičemž OpenAI počítá s postupným rozšiřováním přístupu prostřednictvím pozvánek. První vlna uživatelů z USA a Kanady již má přístup, další země by měly následovat v nejbližších týdnech. Vložte sami sebe do AI videa Jednou z nejzajímavějších funkcí aplikace nese označení „Cameos“ a uživatelům přináší možnost vložit sebe nebo své přátele do generovaných videí. Stačí krátké nahrání videa a zvuku pro zachycení podoby. Testing out Sora 2 and the new Sora app.. thought I’d try to make an entire video using only prompts and have my cameo avatar say what I tell it to. What do you think?@OpenAI pic.twitter.com/LnKDgM8nkv— iJustine (@ijustine) September 30, 2025Influencerka iJustine vytvořila kompilaci z několika 10sekundových videií vytvořených přes aplikaci Sora OpenAI zdůrazňuje, že tato funkce je navržena s důrazem na soukromí a kontrolu – pouze vy rozhodujete, kdo může vaši podobu použít, a můžete kdykoliv odvolat přístup nebo odstranit jakékoliv video, které jej obsahuje. Sora 2: Co dokáže nový model pro generování videa Srdcem aplikace je nový model Sora 2, který podle OpenAI představuje významný skok v kvalitě generovaných videí. Oproti první verzi modelu představené v únoru 2024 nabízí mnohem realističtější zobrazení fyziky, lepší kontinuitu objektů a výrazně pokročilejší zvukové schopnosti včetně synchronizované řeči a zvukových efektů. Sora 2 is here. pic.twitter.com/hy95wDM5nB— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025 Ukázky, které OpenAI zveřejnila, demonstrují schopnost vytvářet složité scény jako jsou gymnastické výkony, triky na vodě nebo komplexní interakce objektů. Model také lépe chápe fyzikální pravidla – například míč odražený od basketbalového koše se chová realisticky, místo aby se „teleportoval“ do koše, jak by to udělaly starší modely. Čisté vymývání mozku bez přidané hodnoty? (názorové okénko autora) Zatímco čínská aplikace TikTok čelí kritice za svůj návykový algoritmus a potenciální negativní vliv na duševní zdraví uživatelů, zejména těch nezletilých, aplikace Sora 2 může tyto problémy ještě prohloubit. Oproti TikToku, kde alespoň část obsahu má edukativní nebo informativní charakter, bude aplikace OpenAI nabízet výhradně AI generovaná videa. I takový obsah by při zadání kvalitního promptu mohl teoreticky být něčemu přínosný, ale s délkou 10 sekund si neumím představit, že by mě reálně něco naučil nebo jinak obohatil. Je velmi pravděpodobné, že většina takového obsahu bude mít ve výsledku čistě zábavní charakter bez hlubšího významu. Absenci lidské kreativity a autenticity, která je pro AI-generovaná videa typická, z mého pohledu alespoň částečně kompenzuje zmíněná funkce cameos, jež skutečným influencerům dovolí přemístit se do světa nebo situace, kde se nikdy ve skutečnosti nenacházeli. Za skeptika vůči umělé inteligenci se rozhodně nepovažuji, ale opravdu potřebujeme další platformu à la TikTok, kde je všechen obsah generovaný energeticky nákladným softwarem? Pohled OpenAI na kritiku aplikace Navzdory obavám z vytváření další zábavní aplikace bez hlubšího užitku, Sam Altman a tým OpenAI vidí v Soře zásadní krok kupředu. „Tohle je pro mnohé z nás moment ‚ChatGPT pro kreativitu‘ a přináší něco zábavného a nového,“ uvedl Altman v příspěvku na svém blogu. OpenAI věří, že aplikace může odstartovat „kambrickou explozi kreativity“ a zásadně zvýšit kvalitu a dostupnost umělecké tvorby pro široké publikum. OpenAI také zdůrazňuje, že si uvědomuje potenciální rizika sociálních platforem a aktivně jim předchází. „Máme připravené mechanismy pro pravidelné zjišťování dopadu na pohodu uživatelů, dáváme jim možnost upravit svůj feed podle preferencí a explicitně jsme navrhli aplikaci tak, aby maximalizovala tvorbu, ne pouhou konzumaci obsahu,“ uvádí společnost. Vývojový tým se také zavazuje k optimalizaci pro dlouhodobou spokojenost uživatelů a nabízí rodičovské kontroly pro mladší uživatele. Co na novou aplikaci Sora říkáte vy? Zdroje: OpenAI, blog Sama Altmana, App Store O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024