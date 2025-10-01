TOPlist

Dokonalé místo pro vymytí mozku? OpenAI představila appku jako TikTok, kde je všechno vytvořeno přes AI

  • OpenAI představila mobilní aplikaci Sora, která se nápadně podobá TikToku
  • Veškerý obsah je generovaný prostřednictvím stejnojmenného AI modelu
  • Nezdá se, že by kromě zábavy měla uživateli přinést jakýkoliv hlubší benefit

Adam Kurfürst
1.10.2025 12:00
brainrot postavicky spolu na pozadi s logem nove openai sora aplikace

OpenAI oficiálně představila novou aplikaci Sora, která představuje něco jako TikTok, kde je ale kompletně všechen obsah generován umělou inteligencí. Aplikace, dostupná zatím pouze pro iOS, přináší uživatelům možnost tvořit videa z textových promptů (zadání) pomocí čerstvě uvedeného pokročilého modelu Sora 2 a sdílet je v prostředí, které nápadně připomíná populární sociální sítě pro krátká videa.

Informace o připravované aplikaci unikly ještě před oficiálním oznámením – magazín WIRED přinesl exkluzivní pohled do zákulisí vývoje a nabídl první podrobnosti o tom, jak bude Sora fungovat. Nyní už je aplikace k dispozici a s ní i oficiální detaily.

TikTok, ale všechno je AI

Aplikace Sora má prakticky identické rozhraní jako TikTok nebo Instagram Reels – najdete zde vertikálně scrollovatelný feed videí, stránku For You s doporučeným obsahem a možnosti reagovat, komentovat a sdílet. Zásadní rozdíl je v tom, že veškerý obsah je generován umělou inteligencí podle textových pokynů uživatelů. Maximální možná délka je přitom značně omezená, podle dostupných informací může mít jedno video nanejvýš 10 sekund.

Zatím je aplikace dostupná výhradně pro zařízení s iOS 18.0 a novější, přičemž OpenAI počítá s postupným rozšiřováním přístupu prostřednictvím pozvánek. První vlna uživatelů z USA a Kanady již má přístup, další země by měly následovat v nejbližších týdnech.

Vložte sami sebe do AI videa

Jednou z nejzajímavějších funkcí aplikace nese označení „Cameos“ a uživatelům přináší možnost vložit sebe nebo své přátele do generovaných videí. Stačí krátké nahrání videa a zvuku pro zachycení podoby.

Influencerka iJustine vytvořila kompilaci z několika 10sekundových videií vytvořených přes aplikaci Sora

OpenAI zdůrazňuje, že tato funkce je navržena s důrazem na soukromí a kontrolu – pouze vy rozhodujete, kdo může vaši podobu použít, a můžete kdykoliv odvolat přístup nebo odstranit jakékoliv video, které jej obsahuje.

Sora 2: Co dokáže nový model pro generování videa

Srdcem aplikace je nový model Sora 2, který podle OpenAI představuje významný skok v kvalitě generovaných videí. Oproti první verzi modelu představené v únoru 2024 nabízí mnohem realističtější zobrazení fyziky, lepší kontinuitu objektů a výrazně pokročilejší zvukové schopnosti včetně synchronizované řeči a zvukových efektů.

Ukázky, které OpenAI zveřejnila, demonstrují schopnost vytvářet složité scény jako jsou gymnastické výkony, triky na vodě nebo komplexní interakce objektů. Model také lépe chápe fyzikální pravidla – například míč odražený od basketbalového koše se chová realisticky, místo aby se „teleportoval“ do koše, jak by to udělaly starší modely.

Čisté vymývání mozku bez přidané hodnoty? (názorové okénko autora)

Zatímco čínská aplikace TikTok čelí kritice za svůj návykový algoritmus a potenciální negativní vliv na duševní zdraví uživatelů, zejména těch nezletilých, aplikace Sora 2 může tyto problémy ještě prohloubit. Oproti TikToku, kde alespoň část obsahu má edukativní nebo informativní charakter, bude aplikace OpenAI nabízet výhradně AI generovaná videa. I takový obsah by při zadání kvalitního promptu mohl teoreticky být něčemu přínosný, ale s délkou 10 sekund si neumím představit, že by mě reálně něco naučil nebo jinak obohatil.

Je velmi pravděpodobné, že většina takového obsahu bude mít ve výsledku čistě zábavní charakter bez hlubšího významu. Absenci lidské kreativity a autenticity, která je pro AI-generovaná videa typická, z mého pohledu alespoň částečně kompenzuje zmíněná funkce cameos, jež skutečným influencerům dovolí přemístit se do světa nebo situace, kde se nikdy ve skutečnosti nenacházeli.

Za skeptika vůči umělé inteligenci se rozhodně nepovažuji, ale opravdu potřebujeme další platformu à la TikTok, kde je všechen obsah generovaný energeticky nákladným softwarem?

Pohled OpenAI na kritiku aplikace

Navzdory obavám z vytváření další zábavní aplikace bez hlubšího užitku, Sam Altman a tým OpenAI vidí v Soře zásadní krok kupředu. „Tohle je pro mnohé z nás moment ‚ChatGPT pro kreativitu‘ a přináší něco zábavného a nového,“ uvedl Altman v příspěvku na svém blogu. OpenAI věří, že aplikace může odstartovat „kambrickou explozi kreativity“ a zásadně zvýšit kvalitu a dostupnost umělecké tvorby pro široké publikum.

OpenAI také zdůrazňuje, že si uvědomuje potenciální rizika sociálních platforem a aktivně jim předchází. „Máme připravené mechanismy pro pravidelné zjišťování dopadu na pohodu uživatelů, dáváme jim možnost upravit svůj feed podle preferencí a explicitně jsme navrhli aplikaci tak, aby maximalizovala tvorbu, ne pouhou konzumaci obsahu,“ uvádí společnost. Vývojový tým se také zavazuje k optimalizaci pro dlouhodobou spokojenost uživatelů a nabízí rodičovské kontroly pro mladší uživatele.

Co na novou aplikaci Sora říkáte vy?

Zdroje: OpenAI, blog Sama Altmana, App Store

