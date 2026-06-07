ChatGPT se znovu dočkalo vylepšení paměti. Jak to pocítíte v praxi? Hlavní stránka Zprávičky OpenAI nasazuje pro ChatGPT novou architekturu paměti, která si lépe pamatuje a propojuje informace z předchozích konverzací Paměť se nově sama aktualizuje v čase, takže ChatGPT pozná, že vaše cesta nebo plán už skončily Vylepšení nejdřív dostávají platící uživatelé v USA, na bezplatný tarif dorazí v příštích týdnech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Jedna z věcí, kvůli které je ChatGPT s každým rokem užitečnější, je kromě lepších modelů také jeho paměť. Čím víc o vás chatbot ví, tím míň se musíte v každé nové konverzaci představovat od nuly. OpenAI teď paměť znovu vylepšuje. Má si pamatovat přesněji, líp propojovat souvislosti a hlavně držet krok s časem. Paměť, která stárne s vámi Nový systém staví na funkci, kterou OpenAI nazývá Dreaming. Jde o proces běžící na pozadí, který si od loňského roku sám vytahuje podstatné informace z vašich konverzací, aniž byste mu museli výslovně říkat „tohle si zapamatuj“. Verze nasazovaná letos to má zvládat přesněji a výpočetně úsporněji. Největší novinkou je schopnost udržovat paměť aktuální. OpenAI to ukazuje na příkladu cesty do Singapuru. Starší systémy si zapamatovaly, že tam uživatel jede, ale nepoznaly, kdy se z výletu vrátil. ChatGPT pak dál radil, jako byste pořád byli na druhém konci světa. Nová architektura si poznámku sama přepíše z „jedeš v červenci do Singapuru“ na „byl jsi v Singapuru v červenci 2026″ a vrátí se k doporučením pro váš domov. Přehled toho, co si o vás ChatGPT pamatuje, navíc uvidíte na jednom místě. Souhrn můžete upravit, doplnit i smazat a chatbotu rovnou určit, která témata má kdy nadhazovat. K čemu to bude dobré? V praxi jde hlavně o to, že se nebudete pořád dokola představovat. Řeknete jednou, jakou máte fotovýbavu, a při dotazu na kompatibilní příslušenství dostanete rovnou doporučení šitá na míru. Zmíníte, že jste vegetarián, a tipy na jídlo tomu budou odpovídat. ChatGPT také ví, že jste zpátky doma, takže místo restaurací z navštíveného města nabídne ty ve vašem okolí. Disk Google přidává geniální funkci pro ty, kdo mají nepořádek v souborech. S jejich uspořádáním pomůže AI Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vylepšení nejdřív dostávají předplatitelé Plus a Pro v USA. Do dalších zemí a na bezplatný tarif (plus na plán Go) dorazí během následujících týdnů. Že OpenAI paměť otevírá i neplatícím, umožnilo snížení výpočetní náročnosti zhruba na pětinu. Platícím se zároveň zvyšuje kapacita paměti. Pro každého, kdo ChatGPT používá denně, je to příjemné zlepšení komfortu. Druhá strana mince je zřejmá: čím víc si toho chatbot pamatuje, tím víc toho o vás drží pohromadě na jednom místě. O to důležitější je možnost si souhrn kdykoli projít a začistit, co tam nechcete. Chcete, aby si o vás ChatGPT pamatoval čím dál víc? Zdroje: OpenAI, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI ChatGPT OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024