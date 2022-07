OnePlus prý hodlá z logických důvodů odříznout značku Nord

Když v roce 2020 poslala společnost OnePlus na trh první telefon Nord, popřela tím mimo jiné svou dosavadní pozici na trhu. Od toho okamžiku nebyla už jen nekompromisním výrobcem vlajkových mobilů, ale stala se značkou s širším záběrem jak na poli výkonnosti, tak i designu. Některé zdroje z prostředí firmy nyní tvrdí, že se chce čínská firma částečně vrátit o tyto cca dva roky zpět. A to tím, že Nord bude samostatná značka s vlastní odlišnou propagací, cílovou skupinou a časem i mnohem širším portfoliem produktů.

Chytré televizory, powerbanky, chytré hodinky, bezdrátové reproduktory a v neposlední řadě i fitness náramky. To všechno by se prý mohlo časem začít pod značkou Nord objevovat, zatímco OnePlus už by bylo jen nadřazenou značkou, nikoli přímým producentem. Tedy alespoň navenek. Vztah obou brandů by pak byl obdobný jako u Xiaomi – POCO nebo VIVO – IQOO. Na OnePlus by pak zbývaly hlavně výkonnější mobily a celkové prémiová zařízení. Rozdělit by se údajně mohl i vývoj nadstaveb pro telefony OnePlus a Nord.

Který Nord telefon vás nejvíce zaujal?

Zdroj: aauthority