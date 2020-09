Nejlevnější Oneplus Nord 5G bude stát méně než Pixel 4a

Na trhu se letos objevilo více skvělých smartphonů za hříšné ceny. Onelus Nord, Pixel 4a nebo jablečný iPhone SE (2020) vzbudily rozruch díky nevídanému poměru cenu a výkonu. Zdá se, že OnePlus zvedá hozenou rukavici a chce nabídnout ještě lepší cenu než opěvovaný Google Pixel 4a.

Fanoušci OnePlus v současné době očekávají především příchod nové vlajkové lodě OnePlus 8T. Letošní podzim ale pravděpodobně přinese mnohem větší nadílku nových modelů od OnePlus. Známí leaker Evan Blass tradičně na Twitteru odhalil existenci několika dalších připravovaných modelů od OnePlus. Kromě očekávaného OnePlus 8T je prý stále ve hře i jeho dražší varianta Pro.

OnePlus put up guides for some unannounced devices: – OnePlus 8T [https://t.co/AYKJrfU7gL]

– OnePlus 8T Pro [https://t.co/zGBNtGLFdj]

– OnePlus Nord N100 [https://t.co/SmDJnuqJZS]

– OnePlus Nord N105g [https://t.co/PMFibiTLLm]

– Codename "SS9805" [https://t.co/wNGWqyVEae] — Evan Blass (@evleaks) September 11, 2020

Obzvláště zajímavé jsou však dvě nové varianty modelu Nord. OnePlus Nord N100 a N105g budou údajně ještě levnější než původní Nord. Přelomová by mohla být varianta N105g, která má nabídnout podporu 5G s cenou údajně do 300 eur (8000Kč). Jednalo by se tak v současnosti o jeden z nejlevnějších telefonů s podporou 5G. Připravovaný Samsung Galaxy A42 5G by tak dostal silnou konkurenci.

Zdroj: PhoneArena