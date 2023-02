OnePlus Nord 2 a jeho vylepšená verze 2T patří k nejoblíbenějším telefonům ve své cenové kategorii a nová verze má být podle všeho za rohem. Chystaný OnePlus Nord 3 má dostat vylepšený displej, vyšší výkon, ale také o něco větší baterii.

OnePlus Nord 3 by se měl pochlubit 6,5palcovým AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Současná generace nabízí “pouze” 90Hz frekvenci, takže se můžeme těšit na o něco plynulejší zážitek. Namísto Dimensity 1300 bychom se měli dočkat vylepšeného Dimensity 8100 Max/8200, který poskytuje znatelně vyšší vícejádrový výkon.

OnePlus Nord 3 Specifications (rumoured) :

• 6.5" FHD+ 120Hz Amoled

• 50MP OIS + 8MP + Useless

• 32MP selfie

• 100W charging

• 4500mAh or 5000 mAh battery

• Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200

There is a leak saying it'll have 1.5K display, that is not correct

