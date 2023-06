OnePlus Nord 3 by se měl ukázat ještě v červnu

Dostane třeba čipset MediaTek Dimensity 9000

Počítá se také se slušnými foťáky a velkou baterií

OnePlus Nord 3 patří rozhodně k těm nejočekávanějším telefonům vyšší střední třídy. Má totiž nabídnout jeden z nejlepších poměrů mezi cenou a výkonem na trhu a nyní se objevil také v bechmarku Geekbench, který nám přiblížil jeho specifikace.

Dříve se ve spojitosti s OnePlus Nord 3 hovořilo o čipsetu MediaTek Dimensity 8100, avšak Geekbench nám odhaluje Dimensity 9000, tedy ještě lepší čipset. Ten překonává například loňský Snapdragon 8 Gen1, takže si poradí i s těmi nejnáročnějšími operacemi, které na telefonu děláme, typicky třeba hraním náročných her. Tento konkrétní kus byl vybaven také 16 GB RAM a běžel na něm systém Android 13.

Pokud by se potvrdila spekulace o tom, že Nord 3 bude pouze přeznačený Ace 2V (ten je exkluzivní pro Čínu), byla by to skutečně velmi zajímavá kombinace. Přední straně by dominoval 6,74palcový OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, výdrž by obstarala 5000mAh baterie s 80W nabíjením a na zadní straně bychom mohli počítat s 64Mpx hlavním senzorem, 8Mpx ultraširokým snímačem a 2Mpx makro kamerkou. K představení by mělo dojít velmi brzy. Očekává se, že se telefon představí ještě v červnu.

Jak se těšíte na OnePlus Nord 3?

Zdroj: GSMArena