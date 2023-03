Společnost OnePlus konečně představila model OnePlus Ace 2V, který se odhalí také později u nás v Evropě a to pod názvem OnePlus Nord 3. Alespoň to tvrdí spekulace. A pokud jsou pravdivé, máme se rozhodně na co těšit.

Nové OnePlus Ace 2V působí na první pohled jako plnohodnotná vlajková loď a to včetně zpracování, které je tvořeno z prémiových materiálů jako kov a sklo. Žádný plast. Navíc se zde nachází také ikonický přepínač zvukových profilů. Překvapí také na svou kategorii skvělým displejem. Konkrétně jde o 6,74palcový OLED panel s podporou 10bitových barev, rozlišením 2772 x 1240 pixelů, až 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 1450 nitů. Nechybí samozřejmě podpora standardů jako HDR10+.

O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 9000 v kombinaci s UFS 3.1 úložištěm (256/512 GB) a 12/16 GB LPDDR5X RAM. A fotoaparáty? Ten hlavní disponuje rozlišením 64 Mpx a nechybí mu optická stabilizace. Dále je zde 8Mpx ultraširoký senzor a 2Mpx makro snímač. O selfies se postará přední 16Mpx kamerka. Samozřejmostí jsou stereo reproduktory, čtečka otisků prstů v displeji, podpora 5G, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6.

OnePlus Ace 2V Official Teaser

Rozhodně nezklame ani kapacita baterie, která činí 5000 mAh a podporuje hned 80W drátové nabíjení. Telefon bude k dispozici v zelené a černé variantě a základní varianta vyjde v přepočtu asi na 7 300 korun bez daně. Pokud se skutečně telefon podívá i k nám pod názvem Nord 3, bude pochopitelně o něco dražší.

Jak se vám zamlouvá nové OnePlus?

Zdroj: gizmochina.com