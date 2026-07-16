OnePlus potvrdil konec v Evropě i USA. Nové telefony už sem nedorazí Hlavní stránka Zprávičky OnePlus oficiálně potvrdilo, že v Evropě a Severní Americe už neuvede žádný nový telefon Aktualizace, záruka i servis mají u prodaných zařízení běžet dál podle původního plánu Roli značky v Evropě přebírá mateřské Oppo, OnePlus zůstává v Číně a zatím i v Indii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Před dvěma dny to byla ještě spekulace: psali jsme, že OnePlus má podle insidera Rolanda Quandta oznámit stažení z amerického a evropského trhu ještě tento týden. Teď je potvrzeno – značka odchod z Evropy i Severní Ameriky oficiálně oznámila a nové telefony sem už dodávat nebude. V Evropě a USA už neuvede žádný nový produkt Firma to oznámila společně s mateřským Oppem. Po zvážení situace v Evropě a Severní Americe už neuvede žádný nový produkt, práva zákazníků včetně poprodejní podpory a aktualizací ale podle prohlášení zůstanou plně zachovaná. Zbylé skladové zásoby se mají doprodat tam, kde o ně ještě bude zájem. Roli, kterou v Evropě dosud hrálo OnePlus, přebírá právě Oppo. To chce posílit spolupráci s evropskými prodejci a soustředit se na vlajkové modely. V Číně naopak OnePlus pokračuje beze změny. Proč OnePlus končí? Konkrétní důvod v prohlášení nenajdete, okolnosti ale mluví celkem jasně. Ceny operační paměti LPDDR podle dostupných analýz za rok vyskočily zhruba o 250 procent, protože Samsung, SK Hynix i Micron přesměrovali výrobu k čipům pro datacentra. To podřezává větev přesně tomu, na čem značka postavila jméno – hodně muziky za málo peněz. Nejcitlivěji to dopadá na levnou řadu Nord. Paměťová krize: proč zdražují telefony, počítače i konzole – a jak dlouho to potrvá Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Druhá vrstva je vnitřní. Oppo prochází restrukturalizací kvůli slabším výsledkům svého telefonního byznysu na trzích v USA, Evropě i Indii a k tomu se přidávají geopolitická rizika prodeje čínských telefonů ve Spojených státech. Součástí stejného úklidu má být i odchod sesterského Realme z čínského trhu. Co to znamená pro majitele OnePlus? Pokud máte doma OnePlus 15 nebo některý model řady Nord, zatím se nic nemění. Telefony mají dál dostávat aktualizace a bezpečnostní záplaty podle původního harmonogramu a zákaznická podpora zůstává v provozu kvůli reklamacím i záručnímu servisu. Změna se chystá v softwaru. Telefony OnePlus mají s Androidem 17 přejít z OxygenOS na ColorOS od Oppa. Nakolik dobrovolný ten krok v Evropě a Severní Americe bude, zatím není úplně jasné – mluví se o tom, že si majitelé budou moci vybrat, jestli na nový systém přejdou. Konec čeká i komunitní zázemí. Americký web a aplikace OnePlus Community skončí 16. srpna 2026, evropská komunita a e-shop zatím zůstávají otevřené. Bude vám OnePlus chybět? Zdroje: OnePlus, Bloomberg, GSMArena, Android Authority, The Next Web Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android ColorOS OnePlus OnePlus Nord Oppo OxygenOS Mohlo by vás zajímat Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025