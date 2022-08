Vábnička: Bude z tohohle ohebný telefon od OnePlus?

Bude na trhu s ohebnými telefony brzy bojovat o přízeň další značka? Vypadá to, že pro Samsung a spol. skutečně roste konkurence u čínského OnePlus, jejíž šéf Pete Lau před několika dny na Twitter přidal další indicii. Zveřejnil dvě fotografie, které nepochybně zachycují pant flexibilního mobilu, a přidal otázku “Co myslíte, že to je?”. S největší pravděpodobností tím dal najevo, že jeho firma skutečně vyvíjí vlastní skládací telefon.

Jeden z předchozích náznaků přišel před několika měsíci, když se nechal ředitel softwarové sekce OnePlus Gary Chen slyšet, že má v tomto telefonu běžet upravený OxygenOS 13 s Androidem 13. Fotky by měly být dalším důkazem, že se na mobilu s předpokládaným názvem OnePlus Fold skutečně pracuje.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022