OnePlus slíbilo, že OxygenOS konečně získá jednu velmi žádanou funkci

Grafická a funkční Android nadstavba OxygenOS, která řídí telefony značky OnePlus, patří mezi nejoblíbenější na světě. I díky ní se těší mobily této čínské firmy dlouhodobé popularitě zákazníků a často i kritiků. Jsou však i věci, které z nepochopitelných důvodů doposud nadstavba neumí. Patří mezi ně i tzv. režim Always On Display, jenž je mezi zákazníky OnePlus velmi žádanou funkcí. Jde o mód, pří kterém se na obrazovce telefonu neustále zobrazují některé informace. Třeba čas, datum a některé základní notifikace. Nejužitečnější je přitom v kombinaci s OLED displejem, který při této činnosti dokáže ukočírovat spotřebu energie. Tento displej mají přitom OnePlus telefony už od modelu 3 z roku 2016. Od té doby ale fanoušci a uživatelé na Always On Display marně čekají. A to až tak nedočkavě, že jde o nejžádanější funkci na webu společnosti. Ještě letos budou podle všeho přání vyslyšena.

Zavedení Always On Display módu do OnePlus telefonů nebude sice tak rychlé, jak by si někteří představovali, ale opravdu se to blíží. Firma to potvrdila na své stránce, kde informuje o implementaci novinek. Zatím se předpokládá, že žádaný režim bude dokončen někdy v červnu a do telefonů se dostane v září. Tak velký časový rozdíl je přisuzován podzimnímu představení telefonu OnePlus 8T. Nový mód bude chtít asi firma ukázat společně s dalším přístrojem. Původně se mluvilo o tom, že Always On Display uvidíme při příchodu prvním mobilů z osmé série, ale nestalo se.

Zdroj: OnePlus