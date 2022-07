AnTuTu má nového krále. Tipli byste zrovna tento mobil?

Již 3. srpna na své akci představí OnePlus hned několik nových produktů. Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že jedním z nich bude mobil OnePlus 10T. Nyní to ale vypadá, že se na akci objeví také OnePlus Ace Pro.

V tuto chvíli se spekulace rozcházejí hned na několika bodech. Jedny totiž tvrdí, že půjde o vylepšenou verzi OnePlus 10T, jiné pak že jde o zcela totožný telefon, který se ale bude prodávat v Číně pod tímto názvem. Samotná firma jej označila za etalon výkonu Android zařízení a očekávat můžeme opravdu brutální specifikace.

Samozřejmě bude pod kapotou tikat čip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 a nedávno se tento kousek objevil také v bechmarku AnTuTu, kde dosáhl na skóre 1 141 383 bodů, což z něj dělá papírově nejvýkonnější Android telefon světa. Dopomáhat mu budou paměti typu LPDDR5X a chybět nebude ani 150W nabíjení. Systémem pak bude samozřejmě Android 12 postavený na nadstavbě ColorOS.

Jaký máte názor na nové OnePlus telefony?

Zdroj: GSMArena