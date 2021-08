OnePlus pravidelně představuje svou řadu s písmenem T už od dob OnePlus 3. Od té doby vidíme dostupnější vlajkové lodě v podstatě každý rok. Ještě před nějakou dobou jsme mohli číst zprávy o tom, že společnost své plány přehodnotila a tento rok poprvé OnePlus 9T neuvidíme. Jenže vše je nakonec jinak. OnePlus totiž představí model OnePlus 9 RT.

Specifikace OnePlus 9 RT

Co se týče specifikací, bude prý OnePlus 9 RT vybaveno 120Hz AMOLED panelem, který má být v podstatě totožný s tím z OnePlus 9R. Stejná bude také kapacita baterie (4 500 mAh) a 65W nabíjení. Novinkou má být dosud nepředstavený čipset Snapdragon 870 Plus, o kterém toho ale zatím moc nevíme. Už Snapdragon 870 byl totiž pouze nataktovaný Snapdragon 865 Plus. Že by se Qualcomm rozhodl takty ještě navýšit? Uvidíme.

OnePlus 9R byl představen již v březnu letošního roku a tento model bude mírně vylepšený. Má jít o vůbec první OnePlus mobil, který bude po rozbalení obsahovat systém Android 12. K oficiálnímu představení by tedy mohlo dojít relativně brzy, jelikož nový systém se má začít rozšiřovat v září.

Zdroj: gizchina.com