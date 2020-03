OnePlus prý představí nové modely už v dubnu. Kvůli konkurenci

Zdá se, že čínská firma OnePlus změní jednu ze svých dlouholetých zvyklostí. Zatímco dříve pravidelně představovala nový vlajkový telefon na přelomu května a června a jeho T verzi následně na podzim, teď se prý pokusí posunout události na dřívější datum. Začít má hned teď na jaře a telefony ze série OnePlus 8 máme očekávat už v dubnu. Mezi hlavní důvody má patřit “unikání” významných konkurentů, kteří pravidelně ukazují své novinky na přelomu roku nebo v prvních měsících roku. Patří mezi ně hlavně Samsung a Xiaomi. Redakce serveru Techradar má od interního zdroje informace, že je datum představení OnePlus 8 naplánováno na druhý týden v dubnu. Člověk blízký čínské firmě vlastně neřekl, že půjde konkrétně o tuto novou řadu, ale co jiného by to bylo?

Půjde údajně o celosvětovou událost, takže se dá očekávat, že po prezentaci bude co nevidět telefon globálně dostupný. Dřívější spekulace pak hovoří o tom, že osmý vlajkový telefon OnePlus přijde letos ve třech variantách. Kromě standardní (včetně Pro) také T a Lite. Od klasické verze se očekává 6,6 palců velký displej s frekvencí 120 Hz a průstřelem, tři zadní fotoaparáty, čipset Snapdragon 865, 8 GB RAM a 256 GB ROM. Vzhledem ke třem připravovaným verzím jsou ale informace trochu zamlžené a mohou se mezi variantami překrývat. Není vůbec vyloučeno, že se u telefonu OnePlus vůbec poprvé dočkáme i bezdrátového nabíjení. Víc toho zatím nevíme. Uvidíme, pro které varianty OnePlus 8 firma připravila představení na toto datum.

Co si slibujete od nových OnePlus telefonů?

Zdroj: techradar