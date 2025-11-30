OnePlus 15R může vyrazit dech baterií. O jaké kapacitě se hovoří? Hlavní stránka Zprávičky OnePlus potvrdilo pro Ace 6T baterii s kapacitou 8 300 mAh a 100W nabíjení Globální verze OnePlus 15R by měla vycházet právě z tohoto čínského modelu Představení se očekává 17. prosince společně s OnePlus Pad Go 2 a Watch Lite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Zatímco OnePlus 15 nedávno dorazilo na český trh s impozantní 7 300mAh baterií, jeho levnější sourozenec by mohl tuto hodnotu ještě překonat. OnePlus totiž na čínské sociální síti Weibo odhalilo specifikace modelu Ace 6T, z něhož by měla vycházet globální verze OnePlus 15R. A čísla jsou opravdu působivá. Rekordní baterie mezi vlajkovými telefony OnePlus Ace 6T dostane 8 300mAh baterii, což je o celých 1 000 mAh více než u dražšího OnePlus 15. Jde tak o jednu z největších baterií, jakou kdy vlajkový smartphone nabídl. Zajímavé je, že u předchozí generace mělo globální OnePlus 13 i model 13R shodnou 6 000mAh kapacitu. Tentokrát by však značka mohla jít odlišnou cestou a levnější model vybavit větším akumulátorem, než jaký nabízí vlajková loď. Co dalšího víme o OnePlus 15R? Už dříve bylo potvrzeno, že telefon bude pohánět procesor Snapdragon 8 Gen 5, a těšit se můžeme i na certifikaci IP66/IP68/IP69, která odpovídá odolnosti vlajkového OnePlus 15. Vzadu by se měly nacházet jen dva fotoaparáty. Na další detaily si zřejmě budeme muset počkat do samotného představení. Kdy se dočkáme představení? OnePlus 15R by mělo být oficiálně odhaleno 17. prosince společně s tabletem OnePlus Pad Go 2 a hodinkami OnePlus Watch Lite. České ceny zatím prozrazeny nebyly. Zaujala by vás větší baterie u levnějšího modelu? Zdroje: Weibo, Android Authority, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon baterie OnePlus Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024