OnePlus 15R může vyrazit dech baterií. O jaké kapacitě se hovoří?

  • OnePlus potvrdilo pro Ace 6T baterii s kapacitou 8 300 mAh a 100W nabíjení
  • Globální verze OnePlus 15R by měla vycházet právě z tohoto čínského modelu
  • Představení se očekává 17. prosince společně s OnePlus Pad Go 2 a Watch Lite

Adam Kurfürst
30.11.2025 22:00
oneplus 15r cerna zelena na stribrnem pozadi oficialni

Zatímco OnePlus 15 nedávno dorazilo na český trh s impozantní 7 300mAh baterií, jeho levnější sourozenec by mohl tuto hodnotu ještě překonat. OnePlus totiž na čínské sociální síti Weibo odhalilo specifikace modelu Ace 6T, z něhož by měla vycházet globální verze OnePlus 15R. A čísla jsou opravdu působivá.

Rekordní baterie mezi vlajkovými telefony

OnePlus Ace 6T dostane 8 300mAh baterii, což je o celých 1 000 mAh více než u dražšího OnePlus 15. Jde tak o jednu z největších baterií, jakou kdy vlajkový smartphone nabídl.

oneplus ace 6t 8300mah baterie

Zajímavé je, že u předchozí generace mělo globální OnePlus 13 i model 13R shodnou 6 000mAh kapacitu. Tentokrát by však značka mohla jít odlišnou cestou a levnější model vybavit větším akumulátorem, než jaký nabízí vlajková loď.

Co dalšího víme o OnePlus 15R?

Už dříve bylo potvrzeno, že telefon bude pohánět procesor Snapdragon 8 Gen 5, a těšit se můžeme i na certifikaci IP66/IP68/IP69, která odpovídá odolnosti vlajkového OnePlus 15. Vzadu by se měly nacházet jen dva fotoaparáty. Na další detaily si zřejmě budeme muset počkat do samotného představení.

Kdy se dočkáme představení?

OnePlus 15R by mělo být oficiálně odhaleno 17. prosince společně s tabletem OnePlus Pad Go 2 a hodinkami OnePlus Watch Lite. České ceny zatím prozrazeny nebyly.

Zaujala by vás větší baterie u levnějšího modelu?

Zdroje: Weibo, Android Authority, Android Police

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

