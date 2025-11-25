TOPlist

OnePlus 15R přijde do Česka v půlce prosince. Dostane odolnou konstrukci a prý i nový Snapdragon

  • OnePlus 15R vstoupí do předprodeje 17. prosince s cenou o 100 eur nižší než při oficiálním uvedení
  • Telefon nabídne certifikaci IP69K a podle úniku procesor Snapdragon 8 Gen 5
  • K předobjednávce OnePlus přidává 120W adaptér a magnetický kryt Sandstone zdarma

Adam Kurfürst
25.11.2025 10:00
oneplus 15r cerna zelena na stribrnem pozadi oficialni

Nedávno uvedené vlajkové lodi OnePlus 15 se brzy představí levnější sourozenec. OnePlus dnes oznámil, že 17. prosince kompletně odhalí model OnePlus 15R spolu s cenově dostupným tabletem Pad Go 2 a hodinkami Watch Lite. Všechna tři zařízení zamíří do předprodeje ve stejný den prostřednictvím oficiálního webu výrobce, později budou k dostání také u dalších prodejců.

Přepracovaný design s plochým rámem

OnePlus 15R dostane dvě barevné varianty s odlišným charakterem. Verze Charcoal Black nabídne matný povrch pro nenápadný vzhled, zatímco Mint Breeze přinese světlejší odstín s osvěžujícím nádechem. Obě varianty spojuje přepracovaný design s plochým kovovým rámem, který následuje aktuální designové trendy prémiových telefonů.

Rekordní odolnost s certifikací IP69K

Výrobce u modelu 15R zdůrazňuje kompletní sadu certifikací odolnosti. Telefon získal označení IP66, IP68, IP69 a IP69K, což znamená ochranu proti prachu, ponoření do vody a dokonce i proudům horké vody pod vysokým tlakem. Certifikace IP69K se běžně používá u průmyslových zařízení a u smartphonů ji potkáváme jen výjimečně. Více podrobností o výbavě ale neprozradil.

oneplus 15r cerna zelena v ruce odolnost

Snapdragon 8 Gen 5 a dvojice 50Mpx fotoaparátů?

Další informace každopádně přichází od leakera vystupujícího na platformě X pod jménem @Gadgetsdata. Ten v příspěvku uvedl, že OnePlus 15R obdrží dosud nepředstavený procesor Snapdragon 8 Gen 5 (neplést s výkonnějším Snapdragonem 8 Elite Gen 5, který tiká pod kapotou dražšího OnePlus 15). Ten má nabídnout podobný výkon jako Snapdragon 8 Elite z loňských vlajek, ale s lepší energetickou efektivitou. Stejný zdroj spekuluje o dvojici zadních fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx, přičemž druhým snímačem by měla být ultraširokoúhlá kamera.

Předobjednávkové bonusy v hodnotě tisíců korun

OnePlus k předobjednávce připravil štědré bonusy. Zákazníci získají slevu 100 eur z finální ceny, 120W síťový adaptér a magnetický kryt Sandstone zdarma. Při výkupu starého telefonu nabízí výrobce kupon v hodnotě až 100 eur. Studenti a firemní zákazníci mohou využít dodatečnou 10% slevu z předobjednávkové ceny. Kolik přesně bude novinka stát, ale zatím nevíme. OnePlus 15 každopádně do Česka v základní konfiguraci 12/256GB dorazilo s cenou 24 990 Kč.

Zaujalo vás OnePlus 15R svou výbavou a předobjednávkovými bonusy?

Zdroje: TZ/OnePlus, @Gadgetsdata/X

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

