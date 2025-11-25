OnePlus 15R přijde do Česka v půlce prosince. Dostane odolnou konstrukci a prý i nový Snapdragon Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 15R vstoupí do předprodeje 17. prosince s cenou o 100 eur nižší než při oficiálním uvedení Telefon nabídne certifikaci IP69K a podle úniku procesor Snapdragon 8 Gen 5 K předobjednávce OnePlus přidává 120W adaptér a magnetický kryt Sandstone zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Nedávno uvedené vlajkové lodi OnePlus 15 se brzy představí levnější sourozenec. OnePlus dnes oznámil, že 17. prosince kompletně odhalí model OnePlus 15R spolu s cenově dostupným tabletem Pad Go 2 a hodinkami Watch Lite. Všechna tři zařízení zamíří do předprodeje ve stejný den prostřednictvím oficiálního webu výrobce, později budou k dostání také u dalších prodejců. Přepracovaný design s plochým rámem OnePlus 15R dostane dvě barevné varianty s odlišným charakterem. Verze Charcoal Black nabídne matný povrch pro nenápadný vzhled, zatímco Mint Breeze přinese světlejší odstín s osvěžujícím nádechem. Obě varianty spojuje přepracovaný design s plochým kovovým rámem, který následuje aktuální designové trendy prémiových telefonů. Rekordní odolnost s certifikací IP69K Výrobce u modelu 15R zdůrazňuje kompletní sadu certifikací odolnosti. Telefon získal označení IP66, IP68, IP69 a IP69K, což znamená ochranu proti prachu, ponoření do vody a dokonce i proudům horké vody pod vysokým tlakem. Certifikace IP69K se běžně používá u průmyslových zařízení a u smartphonů ji potkáváme jen výjimečně. Více podrobností o výbavě ale neprozradil. Snapdragon 8 Gen 5 a dvojice 50Mpx fotoaparátů? Další informace každopádně přichází od leakera vystupujícího na platformě X pod jménem @Gadgetsdata. Ten v příspěvku uvedl, že OnePlus 15R obdrží dosud nepředstavený procesor Snapdragon 8 Gen 5 (neplést s výkonnějším Snapdragonem 8 Elite Gen 5, který tiká pod kapotou dražšího OnePlus 15). Ten má nabídnout podobný výkon jako Snapdragon 8 Elite z loňských vlajek, ale s lepší energetickou efektivitou. Stejný zdroj spekuluje o dvojici zadních fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx, přičemž druhým snímačem by měla být ultraširokoúhlá kamera. 🚨 Exclusive 🚨 As per my source,OnePlus 15R is confirmed to come with :✅ Snapdragon 8 Gen 5 !Also it has Dual rear 📸 (could be 50+50MP)— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 23, 2025 Předobjednávkové bonusy v hodnotě tisíců korun OnePlus k předobjednávce připravil štědré bonusy. Zákazníci získají slevu 100 eur z finální ceny, 120W síťový adaptér a magnetický kryt Sandstone zdarma. Při výkupu starého telefonu nabízí výrobce kupon v hodnotě až 100 eur. Studenti a firemní zákazníci mohou využít dodatečnou 10% slevu z předobjednávkové ceny. Kolik přesně bude novinka stát, ale zatím nevíme. OnePlus 15 každopádně do Česka v základní konfiguraci 12/256GB dorazilo s cenou 24 990 Kč. Zaujalo vás OnePlus 15R svou výbavou a předobjednávkovými bonusy? Zdroje: TZ/OnePlus, @Gadgetsdata/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon OnePlus Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024