Tohle bude hit! Malá vlajka od OnePlus dostane skvělý čip a periskopický teleobjektiv

Do Česka nedávno dorazila vlajková loď OnePlus 13, která se jeví jako dokonale vybalancovaný telefon s parádní výbavou po všech stránkách. Dle aktuálních spekulací má značka momentálně v přípravě menší verzi tohoto zařízení, jež zřejmě nabídne nepatrně horší specifikace, ale celkově by mohlo jít o skvělé zařízení. Zvlášť pokud se dobře nastaví cena.

Novinka by mohla nést intuitivní označení OnePlus 13 Mini. Ostatně by to dávalo smysl, v jádru totiž půjde o telefon velmi podobného charakteru, jen zkrátka dostane trochu praktičtější konstrukci. Pohánět jej nicméně bude čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, takže o výkon rozhodně nebude nouze.

Podle insidera Smart Pikachu, jenž s nejnovějšími detaily o OnePlus 13 Mini přišel, můžeme dále očekávat sestavu tří fotoaparátů, z nichž jeden bude periskopický teleobjektiv, kovový boční rám, skleněná záda a podporu bezdrátového nabíjení.

Osobně jsem zvědavý na baterii. Navyšování kapacity se totiž zdá být jasným trendem pro letošní rok, a to snad napříč všemi značkami (jen u rodinky Samsung Galaxy S25 zase žádnou větší změnu neuvidíme). Vivo X200 Pro Mini, které také nabízí 6,3″ displej, kupříkladu nabízí 5 700 mAh.

Zda se OnePlus 13 Mini podívá také do Česka, zatím není jasné. Na polemizování o dostupnosti na zdejších trzích je nicméně ještě stále brzy.

Pořídili byste si OnePlus 13 Mini?

Zdroj: Gizmochina