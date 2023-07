Větší baterie pro OnePlus 12? Toto jsou prý jeho specifikace

Je to jen pár hodin, co se na internetu objevily rendery zachycující předpokládanou podobu nového vlajkového telefonu OnePlus 12. Stejní autoři, tedy OnLeaks a server Smartprix, mají nyní na svědomí seznam údajných parametrů. Jelikož nás od představení tohoto telefonu dělí ještě hromada času, je potřeba brát tyto specifikace dost s odstupem. Nicméně pokud by se ukázaly jako reálné, asi bychom se nezlobili. Došlo by totiž na pár příjemných upgradů oproti současné generaci.

Společnost OnePlus do svých telefonů vkládá působivé displeje a ani v tomto případě tomu prý nebude jinak. Zmíněn je 6,7palcový 2K AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Mohl by mít také technologii LTPO. OnePlus 12 údajně bude s největší pravděpodobností využívat čipset Snapdragon 8 Gen 3, což bude nejnovější a nejvýkonnější procesor od Qualcommu. Očekává se, že bude podpořen 16GB operační pamětí LPDDR5X a 256GB úložištěm UFS 4.0. Možná bude k dispozici i 512GB varianta.

Po stránce výdrže by měla sloužit zvětšená baterie. Řeč je o kapacitě 5 400 mAh. Co se týče doplňování energie, OnePlus 12 by mohl mít bleskurychlé 100W kabelové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení. Únik / tip dál poukazuje na to, že telefon bude mít 64MPx hlavní fotoaparát doplněný 50MPx ultrazoomem a fotoaparátem s 3x optickým zoomem. Tento fotoaparát také ponese značku Hasselblad. Vpředu by mohl být 32MPx fotoaparát pro selfie.

Co říkáte na poslední OnePlus mobily?

Zdroj: aheadlines