Sotva se nadšeným zájemcům pořádně ohřívá v ruce telefon OnePlus 11, už jsou na světě velké úniky či tipy, které se zaměřují na novou vlajku OnePlus 12. Aktuálně se na internetu objevily rendery, které by mohly zachycovat pravděpodobný finální vzhled tohoto mobilu. Podle těchto počítačově vytvořených obrázků by nemělo dojít na žádné dramatické změny oproti starší generaci, nicméně i pár malých viditelných detailů by mohlo vnímání zákazníků změnit.

Při pohledu na displej telefonu je patrné, že čínský výrobce nejspíš přesune přední kamerku z levého horního rohu doprostřed. Další změna by se pak týkala i umístění, respektive orámování zadních foťáků. Na renderech od známého autora OnLeaks a redakce Smartprix je vidět, že zatímco celkový design modulu fotoaparátu zůstává shodný s předchůdcem, OnePlus 12 používá čtvercový ostrůvek fotoaparátu, který plynule přechází do bočního rámu.

Sooo #FutureSquad… Here comes your very first and early look at the #OnePlus12 through stunning 5K renders! You're welcome…😏

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/mXAZohFFHn pic.twitter.com/9cAGYQua3d

— Steve H.McFly (@OnLeaks) July 12, 2023