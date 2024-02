OnePlus obhajuje kratší podporu. Souhlasíte s argumenty?

OnePlus 12 se může těšit na 4 aktualizace operačního systému Android a bonusový rok záplat

Výrobce se rozhodl nesrovnávat se společnostmi Samsung a Google, které nabízí celých 7 let

Samozřejmě jsme se dočkali vyjádření, které přínos dlouhé podpory trochu snižuje…

OnePlus 12 je poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, už z výroby sází na operační systém Android 14 a skvěle vypadá rovněž design tohoto přístroje. Pro telefon mám slabost od prvního okamžiku a nemít doma řadu dalších špičkových strojů, už bych měl v ruce zelené provedení.

Spousta lidí (včetně mé maličkosti) byla zvědavá, jestli OnePlus dožene konkurenci a nabídne delší podporu než je současný model 4+1, který telefonu zajišťuje podporu do roku 2029 společně s příchodem Androidu 18. K tomu bohužel nedošlo a OnePlus k tomu nyní publikovalo vysvětlení.

Nemá smysl citovat původní vyjádření, pojďme z něj vytáhnout nejdůležitější myšlenky. Samotná sedmiletá podpora nemusí být takovým benefitem, jak se konkurenti OnePlus tváří. Výrobce chce zajistit ten nejlepší uživatelský zážitek po celou dobu používání telefonu. Extrémně dlouhá podpora navíc nemusí přinést očekávaný přínos, pokud hardware po letech už nedostačuje.

Delší podpora není nevýhoda. Bez ohledu na OnePlus

Na jednu stranu jsou argumenty OnePlus tak trochu vychytralé, na stranu druhou s nimi ale principiálně souhlasím. Svůj komentář na adresu délky podpory jsem ostatně publikoval v nedávné minulosti a těžko nyní začnu tvrdit něco jiného. Podpora 5 let mi přijde úplně v pohodě a nenajde se výrobce, kterého bych za pět let podpory kritizoval. Ale pozor – 7 let jednoduše nikdo nemůže brát jako nevýhodu. Samsung a Google nechávají na zákazníkovi, jak dlouho bude telefon používat.

Jasně, za pět šest let může telefon umřít nebo být morálně naprosto zastaralý. Ale co když tomu tak nebude? Pak se dva roky podpory navíc prostě mohou hodit. Budu se opakovat – podle délky podpory bych telefon určitě nevybíral! Ale současně nevidím důvod, proč posunutí podpory na nový level ze strany společností Samsung a Google nějak shazovat. Současně si dovolím skromný odhad – pokud bych si v letošním roce pořídil OnePlus 12 (alternativně Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14), v roce 2030 to pořád bude slušný mobilní telefon, za který se nebudu stydět. Maximálně by u něj proběhla výměna baterie…

Kolik let podpory je pro vás v roce 2024 minimum?

Zdroj: androidheadlines