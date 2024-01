Komentář: Nejlepší podpora coby prodejní argument? Ano…

Samsung před několika dny oficiálně představil tři nové vlajkové lodě

Telefony zaujmou z mnoha důvodů, fanoušky techniky zaujme především využití AI

Pokud vám telefon vydrží mnoho let, oceníte naopak nekompromisní sedmiletou podporu

Dosud platilo, že nejlepší podpora byla synonymem pro telefony Apple. Minimálně pokud se budeme bavit o rychlosti uvolňování aktualizací a délce samotné podpory, stranou tentokráte nechme samotný obsah aktualizací případně inovace mezi jednotlivými verzemi iOS.

Apple uvolní novou verzi iOS a okamžitě je dostupná pro všechny podporované telefony. Tuto výhodu si výrobce udrží také v budoucnosti. Co do délky podpory už ale mají jablíčka konkurenci, řada Galaxy S24 bude podporována nejméně do roku 2031. 7 let podpory nabízí rovněž Google u svých telefonů Pixel 8 a Pixel 8 Pro. Kolik zákazníků na tento prodejní argument bude slyšet?

Sám jsem na to zvědav! Jednu věc chci říci hned na úvod – dlouhá podpora je fajn a výrobce za ni chválím. Současně si ale nejsem jistý, jestli se její význam v poslední době trochu nezveličuje. V následujících odstavcích se pokusím svůj pohled trochu více rozvést. Spousta telefonů už dnes nabízí pětiletou podporu. Právě to je pro mě jakási horní hranice, jak dlouho plánuji maximálně používat jeden mobilní telefon. Samozřejmě, že současné vlajkové lodě mohou své úkoly dobře plnit ještě déle. Ale nejsem si jistý, jaké procento zákazníků jej bude používat více než pět let.

Nejlepší podpora je plus! Ale nepřeceňujte ji…

Po řekněme pěti letech samozřejmě nemusíte telefon vyhazovat, můžete jej prodat dál. Tady se samozřejmě hodí dodat, že v budoucí majitel vašeho použitého přístroje ocení, že kupuje telefon, o který se výrobce bude ještě nějakou dobu starat. Pokud to bude ještě pár let, je to samozřejmě plus. Pokud patříte k lidem, kteří si kupují starší vlajkové lodě za sníženou cenu, pak je pro vás zmíněná sedmiletá podpory splněný snem. Ale jinak bych se na ni neohlížel…

Už když jsem v minulosti pracoval v O2, lidem jsem vždy radil kupovat si telefon, který jim vyhovuje už v dané chvíli. Tak, aby s ním byli spokojeni i kdyby žádný update nikdy nedostal. Samozřejmě, taková situace se u vlajkových lodí nestane, alespoň dvě aktualizace Androidu a tři roky bezpečnostních záplat jsou u vlajkových lodí naprosté minimum. Ale nic to nemění na podstatě mého sdělení – ať už kupujete telefon pro sebe nebo radíte někomu známému, vybírejte tak, aby jste s přístrojem byli spokojení okamžitě. Nečekejte, že budoucí aktualizace z vašeho telefonu udělají nový a lepší telefon. Může to tak být, ale nemusí.

Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro

Určitě preferuji, když má zařízení ze strany výrobce slušnou podporu. Na stranu druhou ale musím dodat, že pro mě osobně pravděpodobně délka a intenzita podpory vždy zůstane až doplňujícím faktorem, který se nachází za mnoha dalšími. Abych byl více konkrétní a uvedl nějaký příklad – na trh v následujících dnech dorazí Samsung Galaxy S24+ a OnePlus 12. Oba telefony mají podobnou výbavu a podobnou cenu, budou to velcí soupeři.

Oba stroje jsou špičkové, budou to jedny z nejlepších telefonů roku 2024. Ale při váhání mezi těmito dvěma telefony bych určitě nepřihlížel k délce podpory. Zvolte ten, který se vám líbí více, případně si je vyzkoušejte a poté se rozhodněte. Nebral bych ohled na to, že za 6 let bude mít Samsung o stupínek vyšší verzi Androidu. Současně ale platí, že vývoj a testování aktualizací stojí nemalé peníze a každý výrobce, který u svých telefonů nabízí dlouhou podporu, si zaslouží pochvalu. Samsung má motivaci dvojnásobnou, chce zkrátka porazit Apple…

Jak dlouho používáte telefon než přejdete na novější model?

Zdroj: Google